Ještě přísnější podmínka pro exšéfa kriminálky. Zneužil zvláštní policejní fond

Autor: ,
  16:24
Bývalému šéfovi brněnské hospodářské kriminální policie Vladimíru Machalovi i jeho bývalé podřízené Jitce Broďákové ve čtvrtek Krajský soud v Brně o několik měsíců zpřísnil podmíněný trest. V případu zneužívání zvláštního policejního fondu na placení informátorů tak nevyhověl červnovému odvolání, které podali oba obžalovaní i státní zástupkyně Petra Lastovecká.
Bývalý šéf brněnské kriminálky Vladimír Machala a jeho podřízená Jitka...

Bývalý šéf brněnské kriminálky Vladimír Machala a jeho podřízená Jitka Broďáková u Městského soudu v Brně (21. listopadu 2022) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Obžalovaný bývalý vedoucí brněnské kriminální služby Vladimír Machala (vpravo)...
Obžalovaný bývalý vedoucí brněnské kriminální služby Vladimír Machala u...
Machalova podřízená Jitka Broďáková u Městského soudu v Brně (21. listopadu...
Bývalý šéf brněnské kriminálky Vladimír Machala u Městského soudu v Brně (21....
8 fotografií

Krajský soud napadený červnový rozsudek městského soudu zrušil a v novém rozhodnutí zpřísnil podmíněný trest. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat dovolání.

„Soud dospěl k závěru, že uložené tresty je potřeba navýšit, avšak postačí jen nepatrně. U pana Machaly o devět měsíců na 24 a paní Broďákové o tři měsíce na 15. Oba jsou na úřadu práce, a proto návrhu na zpřísnění peněžitých testů soud nepřisvědčil. U zákazu činnosti se trest také nezměnil, a to i s ohledem na časový odstup. Trestná činnost je z let 2018 a 2019,“ řekla soudkyně Halina Černá.

Exšéf brněnské kriminálky dostal přísnější trest, pykat bude i jeho podřízená

Městský soud v červnu Machalovi zpřísnil podmíněný a peněžitý trest a potrestal i Broďákovou. Uznal je vinnými ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Machalovi uložil trest 15 měsíců podmíněně odložený na tři roky, peněžitý trest 70 tisíc korun a pětiletý zákaz činnosti v bezpečnostních sborech. Broďákové uložil 12 měsíců podmíněně odložených na dva roky, peněžitý trest 40 tisíc korun a zákaz činnosti v bezpečnostních sborech na čtyři roky. Odvolali se obžalovaní i Lastovecká.

Bývalý šéf brněnské kriminálky Vladimír Machala a jeho podřízená Jitka Broďáková u Městského soudu v Brně (21. listopadu 2022)
Obžalovaný bývalý vedoucí brněnské kriminální služby Vladimír Machala (vpravo) s právním zástupcem (vlevo) u Krajského soudu v Brně, který se začal zabývat jeho odvoláním. (5. 12. 2024)
Obžalovaný bývalý vedoucí brněnské kriminální služby Vladimír Machala u Krajského soudu v Brně, který se začal zabývat jeho odvoláním. (5. 12. 2024)
Machalova podřízená Jitka Broďáková u Městského soudu v Brně (21. listopadu 2022)
8 fotografií

Státní zástupkyně ve čtvrtek Machalovi navrhla trest dva roky vězení s tříletou podmínkou, pokutu 350 tisíc korun a šestiletý zákaz činnosti v bezpečnostních sborech. Broďákové 15 měsíců podmíněně odložených na dva roky, pokutu 150 tisíc korun a zákaz činnosti v bezpečnostních sborech na čtyři roky.

Obžalovaní se zejména proti peněžitému trestu ohradili. „Moje pozice na trhu práce je taková, že jsem nyní v oboru nezaměstnatelný. Také se mi zvýšily náklady s ohledem na léčbu nemocného syna,“ sdělil bývalý šéf brněnské kriminálky.

Práce s informátory, nebo úniky ze spisů? Soudy pitvají policejní postupy

Machalu soud loni pravomocně potrestal za předávání neveřejných informací z trestního řízení někdejšímu šéfovi technického oddělení správy nemovitostí na radnici Brno-střed Petru Kosmákovi a zmaření domovní prohlídky u bývalého starosty Rojetína Pavla Hubálka. Machala od léta 2018 vyšetřoval podvody s obecními byty v Brně.

Bez trestu tehdy odešla Broďáková, která podle obžaloby využívala společně s Machalou policejní fond na placení informátorů ve svůj prospěch. Šlo o 10 tisíc korun. Soud tento bod obžaloby předal k prošetření vnitřní policejní kontrole. Státní zástupkyně ale proti tomu podala úspěšnou stížnost. Vzhledem k tomu, že soud rozhodl, že jsou oba vinni i v tomto bodu obžaloby, Machalovi původní trest ještě zvýšil a potrestal i Broďákovou.

Exšéfovi brněnské kriminálky soud zpřísnil trest, k pokutě přibyla podmínka

Obhájci obžalovaných ve čtvrtek usilovali o to, aby se případ vrátil k soudu prvního stupně a svědčili ještě další lidé. „Soudy neznají vnitřní interní předpisy, jak má policie postupovat s informátorem. Aby policista pronikl do kriminálního prostředí, potřebuje si získat důvěru. Musí pouštět určité informace, ale ne úplné nesmysly. Projevilo by se to a policista by ztratil důvěru,“ řekl Machalův obhájce Pavel Hála.

Popřel zároveň, že by jeho klient využil peníze z fondu pro vlastní účely. Proti čtvrtečnímu rozhodnutí plánuje podat dovolání.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Ilustrační snímek

Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Fakta a mýty o bitvě u Slavkova. Rabování, pískot Francouzů i pověst o čarodějnici

Bitvu u Slavkova z roku 1805 každoročně připomíná rekonstrukce nadšenců v...

Od legendární bitvy tří císařů u Slavkova uplynulo v úterý 220 let. Jedno z nejslavnějších vítězství Napoleona Bonaparta provází řada zajímavostí, které při příležitosti kulatého výročí připomíná...

Ještě přísnější podmínka pro exšéfa kriminálky. Zneužil zvláštní policejní fond

Bývalý šéf brněnské kriminálky Vladimír Machala a jeho podřízená Jitka...

Bývalému šéfovi brněnské hospodářské kriminální policie Vladimíru Machalovi i jeho bývalé podřízené Jitce Broďákové ve čtvrtek Krajský soud v Brně o několik měsíců zpřísnil podmíněný trest. V případu...

4. prosince 2025  16:24

Přehled změn ve veřejné dopravě na jižní Moravě. Cestování načerno se prodraží

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Jízda načerno by se mohla už brzy prodražit na celé jižní Moravě. Navýšení pokuty na 2 500 korun při dodatečné platbě by se mohlo kromě Brna nově týkat i zbytku kraje. Vedení hejtmanství totiž...

4. prosince 2025  16:09

Podmínky i vězení. Soud přijal v kauze Stoka dohody, Švachula se vrátí za mříže

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Na sedm let a osm měsíců poslal Krajský soud v Brně do vězení hlavního obžalovaného v korupční kauze Stoka, bývalého politika hnutí ANO Jiřího Švachulu. Schválil dohodu o vině a trestu, s níž...

4. prosince 2025  8:45,  aktualizováno  15:41

Dietní strava není všude normou, vadí ombudsmanovi. Chce ji po školách povinně

Premium
Samoobslužná školní jídelna v Dobřanech

Nová vyhláška o školním stravování od září postupně přináší do jídelen mnoho vítaných změn. Ne všechny děti se však dočkají skutečného zlepšení. Týká se to zejména těch, které vyžadují speciální...

4. prosince 2025

Ježíšek v láhvi udělá radost jemu i jí, radí vinařská rodina Foltýnů

Advertorial
Pavel (vlevo) a Richard Foltýnovi už s vínem podnikají přes třicet let....

Navázali na tradici svých předků, dnes se na práci ve vinohradu i ve sklepě podílí už i mladá generace rodiny Foltýnů. Zákazníkům nabízí vinařství Vinofol pečlivě sestavené dárkové sady těch...

4. prosince 2025

Příliš chceme a máme těžké nohy. Sparta po Artisu spílá náročnému programu

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Artis Brno - Sparta Praha.

Brněnské trápení v dohrávce osmifinále MOL Cupu skončilo pražské Spartě proti Artisu až penaltou v 89. minutě. Albion Rrahmani nezaváhal a tvrdou ranou pod břevno poslal Pražany do čtvrtfinále, když...

3. prosince 2025  22:41

Brno si připomnělo finále PMEZ s Realem, zápas o první místo však nezvládlo

Petr Křivánek z Brna při trestném hodu, jeho retrodres připomíná brněnskou...

Vyhlížený zápas dvou neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk. Obhájci mistrovského titulu zvítězili v repríze finálové série minulého ročníku v Brně 101:78 a připsali si do tabulky 14....

3. prosince 2025

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

3. prosince 2025  17:30,  aktualizováno  20:40

USK překonal stobodovou metu také v Trutnově, Ostrava potvrdila druhou příčku

Natálie Vlčková (vlevo) z Trutnova a Janelle Salaünová z USK Praha bojují o míč.

Basketbalistky USK Praha poosmé z deseti ligových zápasů překonaly stobodovou hranici, v dohrávce v Trutnově zvítězily 109:52. Nizozemka Emese Hofová se v týmu euroligových šampionek blýskla 23 body,...

3. prosince 2025  20:30

Mladík odpálil petardu před očima šéfa strážníků, zrovna začalo platit omezení

Mladík odpálil ve Znojmě petardu, viděl ho při tom ředitel městské policie

Kdyby věděl, co bude hned vzápětí následovat, své jednání by si pravděpodobně rychle rozmyslel. Mladík ve znojemském Horním parku odhodil v pondělí odpoledne petardu, která po dopadu vybouchla. K...

3. prosince 2025  13:04

Blansko má novou koalici. ODS obnoví letitou spolupráci s lidovci, vystřídají ANO

Jiří Crha (ODS)

Blansko zůstalo bez vládnoucí koalice jen zhruba týden. Poté, co ODS v čele se starostou Jiřím Crhou minulou středu oficiálně vypověděla kvůli sporům s ANO koaliční smlouvu, se občanští demokraté...

3. prosince 2025  12:05

Kauza Stoka je u soudu opět na začátku, původně odsouzení chtějí dohodu o vině

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Brněnský krajský soud začal znovu projednávat korupční kauzu Stoka. Po zrušení původního verdiktu Vrchním soudem v Olomouci se případ vrátil po více než pěti a půl letech na začátek. Hlavním...

3. prosince 2025  9:04,  aktualizováno  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.