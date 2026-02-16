Na ošetřovně ani netekla voda, říká obhájkyně zdravotnic souzených za smrt při výcviku

Marek Osouch
  13:20
V napjaté atmosféře pokračoval v pondělí soud se dvěma zdravotnicemi, kterým obžaloba dává za vinu smrt studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku u Vyškova. Jednoho muže, který hlasitě přerušoval řeč státního zástupce, dokonce soudce vykázal. Žalobce navrhuje za usmrcení z nedbalosti podmínky a zákaz činnosti, rozsudek bude vyhlášen příští týden.

Mladý student v roce 2023 při nočním přesunu zakopl o větev a při pádu si poranil krk o pažbu zbraně. Přestože okamžitě zamířil na ošetřovnu ve vojenském táboře, jeho stav se postupně zhoršil natolik, že po převozu do nemocnice zemřel.

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice, na snímku Lenka Š. (8. září 2025)
Žaloba zdravotnicím Lence Š. a Simoně B., které studenta ošetřovaly, klade za vinu, že špatně vyhodnotily rozsah mladíkova zranění.

Obhájkyně v pondělí u Okresního soudu ve Vyškově tvrdily, že obě obžalované postupovaly v souladu se zdravotnickými postupy a nic nezanedbaly. Jedna z advokátek zdůraznila polní podmínky, v nichž se celé dění odehrávalo. Ošetřovna je podle ní velmi matoucí pojem, ve skutečnosti šlo o úzkou místnost bez tekoucí vody, bez lůžka a jen se dvěma židlemi.

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

„Takto jim jejich zaměstnavatel - Univerzita obrany, potažmo ministerstvo obrany - nastavuje podmínky? Ošetřovna i dnes vypadá stále stejně,“ upozornila obhájkyně.

Právě zmíněné polní podmínky byly ovšem podle žalobce Radka Hůlky důvodem navíc, aby byl zraněný okamžitě převezen na specializované pracoviště.

K tomu však nedošlo. Po prvotní prohlídce jej totiž zdravotnice poslaly spát, student se následně začal dusit a zkolaboval. Zdravotnice při snaze jej oživit kontaktovaly záchranku, telefonní hovor však provázely zmatky.

Ležet s poraněním hrtanu bylo fatální, řekl znalec k úmrtí vojenského studenta

Zdravotnice a vojáci nakonec přes upozornění dispečerky naložili zraněného do své sanitky a vyrazili naproti záchranářům. „Vždyť vám tam umře!“ zhrozila se operátorka na dispečinku kvůli zahájené a nedokončené resuscitaci. V nemocnici pak mladík skutečně zemřel.

„Jsem přesvědčen, že je tady dána trestní odpovědnost obžalovaných,“ prohlásil v pondělí žalobce Hůlka. Ten pro obě zdravotnice navrhl podmínečné tresty a několikaleté zákazy vykonávání činnosti zdravotníka. Původně oběma ženám hrozilo až šestileté vězení.

Příbuzní zemřelého zároveň požadují úhradu nemajetkové újmy za dohromady více než 3,5 milionu korun.

