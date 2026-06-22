„Sama mě požádala o to, abych s ní zplodil dítě,“ nerozpakoval se u soudního jednání přiznat muž, jak zaznamenal server Novinky.cz.
Soudkyně Iva Krejčířová se nestačila divit a ptala se jej, jestli mu přijde v pořádku souložit s dcerou.
„To je otázka toho, jak se to vnímá. Já si myslím, že co dělají dva dospělí lidé v ložnici, je jejich problém. Zákon chrání jen přímé příbuzenství, snažil jsem se dceři vyjít vstříc, když chtěla dítě,“ trval muž umanutě na svém.
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Otce s dcerou v tomto případě nepojí pokrevní vztah, ale je takzvaně nezrušitelně osvojená, tedy muž je zapsán v rodném listě jako její otec, ačkoliv jím biologicky není.
Zatímco muž tvrdil, že šlo o dobrovolný sex, žena to už v minulosti popírala. Trestní soud, který se případem dříve zabýval, však čin odmítl kvalifikovat jako znásilnění.
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Děda následně dodal, že si celou věc představuje tak, že ženin manžel se z rodného listu jednoduše vyškrtne a jeho jméno bude místo něj. Takovou možnost ale soudkyně rázně odmítla.
„Přijde nám to jako nepochopitelný postoj dospělého muže, který se léta choval tak, jak vyšlo najevo. Tvrdí, že matka není schopna se starat o děti, ale je prý perfektně schopna zvážit důsledky sexuálního styku s otcem. Chtěli bychom, aby už ta rodina fungovala normálně a role byly jasně vymezeny. Dle našeho názoru nebudete nikdy zapsán jako otec, ačkoli jím možná biologicky jste,“ prohlásila Krejčířová.
Podle ní je zcela jedno, že matka dítěte není jeho biologická dcera, ale osvojená. „Neumíme si představit, že by byl stejný muž zapsán jako rodný otec matky a současně otec její dcery,“ dodala soudkyně. Rozsudek je pravomocný.