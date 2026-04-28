Sedm let za pokus o zapálení synagogy. Trest dostal mladík i za podporu terorismu

  13:42aktualizováno  13:49
Za pokus o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 uložil v úterý Krajský soud v Brně obžalovanému mladíkovi sedm let vězení. Trest dostal za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Další dva roky vězení soud muži následně uložil za podporu propagace terorismu.
Obžalovaný vchází do jednací síně Krajského soudu v Brně, který pokračuje v projednávání případu pokusu zapálení synagogy. (10. dubna 2026) | foto: ČTK

Maximální možný trest v hlavní věci byl deset let. Obžalovaný se totiž některých činů dopustil jako mladistvý. Soud nyní odůvodňuje rozhodnutí.

Krajský soud kvůli tehdejšímu nízkému věku obžalovaného jednal od začátku za zavřenými dveřmi, rozsudek ale zazněl veřejně. Obžalovaný je ve vazbě, k soudu jej tak zase přivedla eskorta.

Útoku na synagogu se podle státního zastupitelství muž dopustil s dalším nezletilým, který ale není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Podle rozsudku se pokusili zapálit synagogu pomocí improvizovaného zařízení. Případ policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace.

Pokus o zapálení synagogy byl začátek. Pak chtěl vraždit pro zábavu, viní mladíka

Trest nyní dvacetiletého muže zahrnuje i pokus o vraždu z března 2024. S dalším komplicem, který také není kvůli věku trestně odpovědný, si obžalovaný pro žalobkyně vyhlédl člověka slabší tělesné konstituce žijícího na okraji společnosti. Nejprve jej opili, poté napadli. Muž útok přežil a vyhledal pomoc.

Podle přípravného řízení se toto jednání jeví jako případ takzvaného zážitkového násilí, kdy si obviněný chtěl podle žalobce vyzkoušet, jaký je to pocit zabít člověka.

V souvislosti s pokusem o vraždu trest zahrnuje i vydírání, kdy mladík svědkyni vražedného útoku údajně hrozil násilím, pokud by oběti pomohla a čin oznámila. Soud muže potrestal i ze šíření závadného obsahu na internetu, konkrétně z propagace islámských teroristických organizací a z podněcování antisemitismu v letech 2023 až 2025.

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Návrh na odvolání po 82 dnech. Rektorka se znelíbila i kvůli ukrajinské vlajce

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně kvůli výhradám k řízení školy schválil návrh na odvolání rektorky Barbary Marie Willi. Pro její odchod hlasovalo devět členů z...

OBRAZEM: Hostili tu Bryana Adamse i Věstonickou venuši. Budova hotelu slaví 111 let

Hotel Grandezza slaví 111. let od dokončení stavby bývalé Cyrilometodějské...

Kanadský zpěvák Bryan Adams, ománský šejk, turecký hoteliér či Dagmar Havlová. To jsou někteří z hostů, kteří se pravidelně vracejí do brněnského hotelu Grandezza – pětihvězdičkové dominanty Zelného...

OBRAZEM: Jako kdysi. Ovce a kozy spásají svahy Pálavy, hlídá je pastevec profesionál

Stádo 120 ovcí a koz začalo spásat zeleň na svazích vrchu Děvín nad Pálavou na...

Stádo 120 ovcí a koz začalo spásat zeleň na svazích vrchu Děvín nad Pálavou na Břeclavsku. Pastva pomáhá udržovat vysokou pestrost druhů na stepních trávnících. Na stádo dohlíží profesionální...

Zbrojovka se vrací do první ligy! Po remíze Artisu s Táborskem má o postupu jasno

Gólová radost Gjorgievskiho ze Zbrojovky v zápase s Artisem

Po třech letech se fotbalisté brněnské Zbrojovky vracejí do nejvyšší soutěže. Lídr druhé ligy má jistotu po pondělní dohrávce 24. kola a remíze 1:1 mezi třetím Artisem Brno a druhým Táborskem....

Soud sebral uniformy strážníkům, kteří nechali opilce ležet u garáže. Tam ho přejelo auto

Městský soud v Brně potrestal dva strážníky (na snímku zleva Radek Holubář a...

Ulehčit práci si podle soudu chtěli dva brněnští strážníci, kteří předloni v září na základě hlášení vyjeli na místo, kde se válel na zemi opilý muž. Ani jeden z nich nevystoupil ze služebního auta,...

28. dubna 2026  9:05,  aktualizováno  12:42

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

28. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  12:06

MND spouští na jihu Moravy obří bateriové úložiště, pomůže stabilizovat síť

Nové bateriové úložiště BESS Břeclav společnosti MND (28. dubna 2026)

Společnost Moravské naftové doly (MND) spustila v úterý v Břeclavi největší samostatně stojící bateriové úložiště v České republice. Zařízení o výkonu 12 megawattů (MW) a celkové kapacitě 31...

28. dubna 2026  11:30

Zoufalý staford v rozpáleném autě utrhl obojek, majitelka je podezřelá z týrání

Zoufalý pes v rozehřátém autě přetrhl vodítko

Viditelné utrpení prožívala fenka staforda, kterou její majitelka nechala zavřenou v autě v brněnských Židenicích. S tím, jak ve voze stoupala teplota, rostlo i zoufalství psa, který ve snaze najít...

28. dubna 2026  10:52

Dukla, nebo Šelmy? O volejbalovém titulu rozhodne poslední bitva

Brněnské volejbalistky se radují z vítězství.

Volejbalistky liberecké Dukly vlétly do finálové série extraligy skvěle, ale po dvou vyhraných duelech se jejich jízda za titulem zadrhla. Zkušené Šelmy Brno, vítězky základní části extraligy, oba...

27. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  28. 4. 10:23

Se zmrzlými meruňkami dochází trpělivost. Ovocnáři zkoušejí pěstovat olivy či fíky

Klima na jižní Moravě se stále posouvá k subtropům. V Přibicích proto sázejí...

Jako posledních několik let, i letos ovocnáři na řadě míst pocítili následky jarních mrazů, které v kombinaci s oteplováním a tím pádem i brzkým nástupem jara spálily mnoho květů. Zatímco řada z...

28. dubna 2026  5:20

Brněnští basketbalisté zdolali na úvod play off Děčín. Hradec se přiblížil záchraně

Povedená smeč brněnského pivota Adama Kejvala v zápase play off s Děčínem.

Čtvrtfinálový program play off basketbalové NBL odstartoval pondělním vítězstvím Brna nad Děčínem 107:94. Třetí tým dlouhodobé části s šestým nasazeným týmem ani jednou neprohrával a průběžně vedl až...

27. dubna 2026  20:59,  aktualizováno  21:58

Férový chlap z doby, kdy explodovala svobodná vůle, vzpomínají na vydavatele

Představitelé firmy Indies na hudebním veletrhu, druhý zprava spoluzakladatel...

Vstřícný a usměvavý chlapík, který byl výrazným hybatelem hudební nezávislé scény. Tak vzpomínají v branži na Miloše Grubera, o jehož úmrtí v neděli informovalo vydavatelství Indies. Gruber s kolegy...

27. dubna 2026  16:55

Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele za tři.

Se startem play off v basketbalové Maxa NBL přichází i speciální fanouškovská kampaň. Diváci budou moct přispět k výběru největšího superhrdiny celé vyřazovací části soutěže, vítězný hráč získá...

27. dubna 2026  14:23

SPD a Stačilo! na kraji požadovaly distancování od sudetoněmeckého sjezdu

Na jednání jihomoravského zastupitelstva dorazilo asi třicet odpůrců konání...

Po jednání brněnských zastupitelů se odpor vůči pořádání sudetoněmeckého sjezdu přesunul na půdu jihomoravského hejtmanství. Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva v Brně se opoziční formace...

27. dubna 2026  10:26,  aktualizováno  12:29

Návrh na odvolání po 82 dnech. Rektorka se znelíbila i kvůli ukrajinské vlajce

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně kvůli výhradám k řízení školy schválil návrh na odvolání rektorky Barbary Marie Willi. Pro její odchod hlasovalo devět členů z...

27. dubna 2026  12:29

Reprezentace je pro hlavu osvěžující, libuje si Čoudek, klíčový muž Artisu

Ondřej Čoudek v dresu Artisu Brno

Když brněnský Artis v sobotu v utkání druhé české fotbalové ligy porazil českobudějovické Dynamo 2:1, nechyběl v základní sestavě Brňanů stoper Ondřej Čoudek. Jedenadvacetiletý obránce do Brna přišel...

27. dubna 2026  12:24

