Pokus o zapálení synagogy byl začátek. Pak chtěl vraždit pro zábavu, viní mladíka

  11:44
V kauze pokusu o zapálení brněnské synagogy z ledna 2024 navrhne státní zástupkyně Petra Lastovecká desetiletý trest vězení, který zahrnuje také pokus o vraždu a další skutky. Krajský soud v Brně v pátek pokračoval v projednávání kauzy, a to za zavřenými dveřmi, protože obžalovaný se některých činů dopustil jako mladistvý. Rozsudek dnes nepadne, čeká se na výslech dalšího svědka.
Obžalovaný vchází do jednací síně Krajského soudu v Brně, který pokračuje v projednávání případu pokusu zapálení synagogy. (10. dubna 2026) | foto: ČTK

Brněnští Židé vnesli novou Tóru do synagogy.
Obžalovaný (uprostřed zády) stojí v jednací síni Krajského soudu v Brně, který...
„Jedná se o mladistvého, který je obžalován z mimořádně závažné trestné činnosti, takže využívám své oprávnění a navrhuju maximální trest, který lze mladistvému uložit, tedy deset let trestu odnětí svobody. Současně navrhuji propadnutí všech věcí, které u něho byly zajištěné a které souvisí s trestnou činností,“ řekla novinářům Lastovecká.

Advokát Karel Schelle okolnosti kauzy komentovat nechtěl, a to kvůli věku klienta. „Jakákoliv informace v tomto směru by mohla napomoci k jeho identifikaci, tudíž se nebudu dále vyjadřovat,“ prohlásil.

Soudce Martin Hrabal v pátek vyslechl svědka a četl listinné důkazy. Obžalovaný je stíhaný vazebně, k soudu jej přivedla eskorta. Útoku na synagogu se podle státního zastupitelství dopustil s dalším nezletilým, který ale není kvůli nízkému věku trestně odpovědný.

Podle policie se pokusili zapálit synagogu pomocí improvizovaného zařízení. Případ policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace.

Obžaloba muže viní také z pokusu o vraždu z března 2024. S dalším komplicem, který také není kvůli věku trestně odpovědný, si údajně vyhlédli člověka slabší tělesné konstituce žijícího na okraji společnosti.

„Toho měli vylákat na odlehlé místo a opít alkoholem. Následně měl obviněný poškozenou osobu napadnout mnohočetnými kopy a údery, kdy svého jednání měl zanechat, až když se oběť jevila jako mrtvá, a poté místo opustit. Nicméně napadená osoba útok přežila, po určité době nabyla vědomí a vyhledala pomoc,“ uvedl dříve na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci náměstek vrchního státního zástupce Radek Bartoš.

Podle přípravného řízení se toto jednání jeví jako případ takzvaného zážitkového násilí, kdy si obviněný chtěl podle žalobce vyzkoušet, jaký je to pocit zabít člověka.

V souvislosti s pokusem o vraždu žalobci obviněnému kladou za vinu i vydírání, protože svědkovi vražedného útoku údajně hrozil násilím, pokud by oběti pomohl a čin oznámil na policii. Už jako dospělého žalobci muže viní ze šíření závadného obsahu na internetu, konkrétně z propagace islámských teroristických organizací a z podněcování antisemitismu v letech 2023 až 2025.

Pokus o zapálení synagogy byl začátek. Pak chtěl vraždit pro zábavu, viní mladíka

10. dubna 2026  11:44

