Soud potrestal muže za úmyslné zapálení haly, řešil tím prý psychické problémy

Policie následně informovala, že požár úmyslně založil muž středního věku z Blanenska, prý tím řešil osobní problémy.
Požár skladové haly s textilem začali hasiči likvidovat v noci na 9. září. Kvůli rozsahu požáru vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř, později i třetí.
Řešil jsem osobní problémy, vysvětlil muž podpálení haly se škodou 25 milionů
„Díky kamerovým záznamům a dalšímu šetření se podařilo zjistit, že plameny způsobil muž středního věku z Blanenska. Oheň založil pomocí zápalné lahve, kterou prohodil oknem. Obviněný se pod tíhou důkazů u výslechu přiznal, jednáním řešil své osobní problémy,“ uvedl později mluvčí policie Pavel Šváb.
Při požáru se nikdo nezranil. Zasahovalo u něj 19 jednotek hasičů z Blanenska, Vyškovska, Brněnska i krajského města. K vyhledávání ohnisek požáru a rozkrývání požářiště hasiči vyslali i speciální techniku z Jihlavy a Hlučína. Nasadili na to pásové rypadlo s univerzálním dokončovacím strojem.
4. listopadu 2024