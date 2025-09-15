Soud potrestal muže za úmyslné zapálení haly, řešil tím prý psychické problémy

Autor: ,
  9:08aktualizováno  9:39
Krajský soud v Brně se dnes uložil trest 6,5 roku v případu úmyslného založení požáru skladové haly v Boskovicích na Blanensku z loňského podzimu. Obviněnému muži hrozilo za obecné ohrožení až 15 let vězení. Hasiči tehdy na místě zasahovali 34 hodin, škoda po požáru přesáhla 25 milionů korun.
V Boskovicích na Blanensku hoří skladová hala s textilem o rozměrech 60 krát 30...

V Boskovicích na Blanensku hoří skladová hala s textilem o rozměrech 60 krát 30 metrů, na místě zasahuje deset jednotek hasičů, plameny se dál nešíří. (9. září 2024) | foto: Hasiči Jihomoravského kraje.

Požár skladové haly v Boskovicích byl založen úmyslně.
V Boskovicích na Blanensku hoří skladová hala s textilem o rozměrech 60 krát 30...
V Boskovicích na Blanensku hoří skladová hala s textilem o rozměrech 60 krát 30...
V Boskovicích na Blanensku hoří skladová hala s textilem o rozměrech 60 krát 30...
5 fotografií

Policie následně informovala, že požár úmyslně založil muž středního věku z Blanenska, prý tím řešil osobní problémy.

Požár skladové haly s textilem začali hasiči likvidovat v noci na 9. září. Kvůli rozsahu požáru vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř, později i třetí.

Řešil jsem osobní problémy, vysvětlil muž podpálení haly se škodou 25 milionů

„Díky kamerovým záznamům a dalšímu šetření se podařilo zjistit, že plameny způsobil muž středního věku z Blanenska. Oheň založil pomocí zápalné lahve, kterou prohodil oknem. Obviněný se pod tíhou důkazů u výslechu přiznal, jednáním řešil své osobní problémy,“ uvedl později mluvčí policie Pavel Šváb.

Při požáru se nikdo nezranil. Zasahovalo u něj 19 jednotek hasičů z Blanenska, Vyškovska, Brněnska i krajského města. K vyhledávání ohnisek požáru a rozkrývání požářiště hasiči vyslali i speciální techniku z Jihlavy a Hlučína. Nasadili na to pásové rypadlo s univerzálním dokončovacím strojem.

4. listopadu 2024

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Muž střelil na ulici ženu do hlavy. Myslel, že je agentkou cizí mocnosti

Minulý týden postřelil šestatřicetiletý muž přímo na ulici v brněnském Králově Poli do hlavy nicnetušící starší ženu. Střelce kriminalisté dopadli po třech dnech. K výstřelu se přiznal, uvedl, že si...

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Zchátralý historický dům v centru Brna ustoupí divadlu, to získá sklady i byty

Svou výškou vypadá historický dům v sousedství brněnského Městského divadla v úzké mezeře velmi stísněně, jako by ho obě sousední budovy utlačovaly. V blízké budoucnosti už tomu tak nebude. Magistrát...

Žijeme v nebezpečných časech, vyjádřila Vašáryová v Brně podporu Fialovi

Desítky podporovatelů a mezi nimi i známé osobnosti dorazily v podvečer do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi (ODS) jakožto lídrovi uskupení SPOLU v blížících se sněmovních volbách. Mezi hlavními...

Soud potrestal muže za úmyslné zapálení haly, řešil tím prý psychické problémy

Krajský soud v Brně se dnes uložil trest 6,5 roku v případu úmyslného založení požáru skladové haly v Boskovicích na Blanensku z loňského podzimu. Obviněnému muži hrozilo za obecné ohrožení až 15 let...

15. září 2025  9:08,  aktualizováno  9:39

Snad tu zas půjdu vzhůru. Samek o krizi v Itálii, čekání na gól i novém začátku

Dva roky čekal „sešívaný Ital“ Daniel Samek na další trefu. V sobotu se záložník Artisu Brno dočkal a věří, že se zase rozjede do formy, díky které šel ze Slavie do Lecce.

15. září 2025  9:18

Bez chyb a tápání by mě štěstí minulo, říká mladík, který zkoumá v USA epilepsii

Expert na biomedicínu Filip Mívalt z Hodonínska pochopil, že český výukový systém ve stylu „nesmíš si dovolit chybu“ ho jen svazoval. Dnes se na prestižní americké Mayo Clinic věnuje výzkumu s...

15. září 2025  6:20

Penalty ve Wembley vás udělají slavným. Holý o chytání i ošklivých holkách v Anglii

Premium

Kdyby fotbalový brankář Tomáš Holý hrál basketbal, se svými 206 centimetry by zvedal průměr i ve slavné NBA. Dlouhán, který je ve svém sportu aktuálně nejvyšším profesionálním gólmanem na světě, této...

15. září 2025

Výhru Komety zastínil incident v hledišti. Fanoušek vystartoval na trenéra Grosse

Místo zasloužené a poctivě odedřené výhry 2:0 proti největšímu extraligovému rivalovi řešili hokejoví fanoušci Komety Brno, co se vlastně dělo u střídaček po skončení utkání. Domácí trenéři Kamil...

14. září 2025  20:52

Krádeže jako výzva z TikToku. Nebezpečný fenomén se objevil už i v Česku

Premium

Honba za popularitou na sociálních sítích přivádí mladé lidi stále častěji do konfliktů s okolím i se zákonem. Problémy s TikTokovými výzvami, natáčením u pokladen v obchodech nebo vymlouváním se na...

14. září 2025

Postup? Hlavně dostat na stadion maminky s dětmi, hlásí nový šéf znojemských Orlů

Druhá liga? Taky liga! Ačkoliv se někteří fanoušci i vedení znojemského hokejového klubu dlouho srovnávali s tím, že sláva z dob, kdy Orli řádili v extralize, už pominula a realita po odchodu ze...

14. září 2025  13:07

VIDEO: U Hodonína se objevilo slabší tornádo. Škody však napáchal hlavně déšť

U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Zřejmě však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip...

14. září 2025  11:16,  aktualizováno  12:05

Jak se daří brněnským medvědím dvojčatům? Kometa je celebritou v Rusku

Jak se daří potomkům brněnské medvědice Cory? Medvědice Kometa je v ruské zoo v Rostově na Donu za hvězdu, před pěti lety navíc sama porodila samičku, která žije v Moskvě. Bratr Komety Nanuk je v...

14. září 2025  10:13

Vorlického večer: dva góly i dres pro tátu. Věřil jsem, že se všechno jednou otočí, řekl

Večer, na který tak dlouho čekal. „Upřímně jsem doufal a věřil, že přijde dřív,“ pokrčí rameny fotbalista Lukáš Vorlický, pro tentokrát slávistický hrdina. Coby střídající rozsekl svými prvními...

13. září 2025  23:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Příběh letce jako z dobrodružného filmu. Doma pak hrdinu RAF zavřeli bolševici

Premium

V brněnských Černých Polích na Volejníkově 2 odhalí tuto neděli v 15 hodin pamětní desku výjimečnému člověku, letci anglického Královského letectva, brněnskému rodákovi Josefu Keprtovi. Jaký byl osud...

13. září 2025

Deset lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté

Hasiči v sobotu nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční nadýchali kouře, řekla mluvčí...

13. září 2025  9:18,  aktualizováno  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.