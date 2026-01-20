Soud potvrdil peněžitý trest tvůrci webu, který zveřejnil údaje Špidly a Sobotky

  9:42aktualizováno  14:32
Krajský soud v Brně dnes potvrdil peněžitý trest 200 tisíc korun pro Igora Mižáka, zakladatele a správce webu White Media, který podle žalobce zveřejnil stovky až tisíce soukromých listin či dat včetně korespondence bývalých premiérů Česka. Soud zamítl odvolání obžalovaného, rozhodnutí je tedy pravomocné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Třem poškozeným, kteří se proti rozhodnutí městského soudu odvolali, dnes soud také přiznal náhradu nemajetkové újmy. Mižák má každému zaplatit 50 tisíc korun.

Poškozených bylo více, včetně bývalých premiérů Bohuslava Sobotky či Vladimíra Špidly (oba ČSSD, nyní SOCDEM). Proti rozhodnutí městského soudu, který je odkázal na občanskoprávní řízení, se ale neodvolali. Mižák žije v Austrálii, podle svého obhájce se cítí nevinen.

Hacknul účty premiérů, špinil migranty, viní muže. Web jsem jen spravoval, hájí se

„Soud prvního stupně provedl dokazování v potřebném rozsahu a učinil správná rozhodnutí, provedené důkazy logicky a správně vyhodnotil. Nalézací soud se se závěry soudu prvního stupně plně ztotožňuje,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Lenka Králíková.

Městský soud v Brně ve věci rozhodl loni 13. května. „Pan obžalovaný zřídil internetové stránky White Media, platil je a spravoval. Na tyto stránky byly umisťovány informace, které byly získány ze soukromých internetových schránek. Ty informace byly získány nelegálně, bez vědomí těch lidí, účty byly takzvaně hackovány. Jde o porušení listovního tajemství a týká se to asi 40 až 50 osob většinou z veřejného života,“ popsal už dříve žalobce Jaroslav Paul.

Citlivé údaje i nenávistná videa

Mižák stál za webem podle žalobce od jeho počátku, trvale ale pobývá v zahraničí, má slovenské občanství. Poškozeným lidem hackeři napadli počítačové účty. Fotografie jejich osobní korespondence z e-mailů či kopie dokladů, osobních dat a telefonních čísel se následně objevily na webu White Media.

Mezi poškozenými jsou bývalí politici, arabisté, zaměstnanci Amnesty International či další lidé, kteří veřejně vystupovali proti rasismu, xenofobii a sexuální diskriminaci. Kromě bývalých předsedů vlády jsou to například kněz a filozof Tomáš Halík, zpěvák a skladatel Michael Kocáb či bývalá politička Kateřina Bursíková Jacques.

Web zveřejnil stovky až nižší tisíce dokumentů či dat, a to z let 2012 až 2016. Stránky fungovaly do roku 2019, poté byly zablokovány. Na webu se kromě textů objevovala také videa napadající například Romy či imigranty především afrického původu a muslimy. Objevily se tam také seznamy lidí, které se veřejně vyslovily proti nenávisti k lidem z odlišných kultur.

Například do počítačového účtu tehdejšího premiéra Sobotky se hackeři dostali na konci roku 2015. Web White Media následně tvrdil, že z něj získali utajované informace. Ministerstvo vnitra to odmítlo, web ale zveřejnil část Sobotkovy korespondence. Týkala se například uprchlické krize, předvolebních průzkumů, vedení Českého rozhlasu nebo financování sportu. Sobotka byl premiérem v letech 2014 až 2017.

20. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  14:32

