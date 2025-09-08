Začal soud s vojenskými instruktory, čelí obžalobě kvůli smrti studenta

  8:49aktualizováno  9:06
Okresní soud ve Vyškově dnes v 9 hodin otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli usmrcení z nedbalosti. Tragédie se stala předloni při taktickém výcviku v armádním prostoru Vyškov, kdy se student prvního ročníku zranil a po převozu do nemocnice zemřel. Obžalovaným hrozí až šest let vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Podle informací, které škola zveřejnila na sociálních sítích, se tragický úraz stal při pěším přesunu se zbraněmi. Navzdory okamžité lékařské pomoci mladík zraněním po převozu do nemocnice podlehl.

Původně dospěla policie k závěru, že šlo o nehodu a případ odložila. Státní zástupce ale loni na začátku roku na základě stížnosti pozůstalých vrátil policistům případ k doplnění šetření. Vojenská policie poté obvinila dva instruktory.

Za smrt armádního studenta může náhoda, zakopl a hlavní si probodl krk

Univerzita obrany připravuje budoucí profesionály pro českou armádu. Vznikla v roce 2004 sloučením tří institucí - Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Šlo o výsledek reformy vojenského vysokého školství po restrukturalizaci ozbrojených sil.

8. září 2025  8:50

8. září 2025  8:49

8. září 2025  5:48

7. září 2025  13:50,  aktualizováno  18:55

7. září 2025  11:48

6. září 2025

5. září 2025  16:33

5. září 2025

5. září 2025  15:52

5. září 2025  14:37

5. září 2025  12:59

5. září 2025  12:12

