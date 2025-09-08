Začal soud s vojenskými instruktory, čelí obžalobě kvůli smrti studenta

Podle informací, které škola zveřejnila na sociálních sítích, se tragický úraz stal při pěším přesunu se zbraněmi. Navzdory okamžité lékařské pomoci mladík zraněním po převozu do nemocnice podlehl.
Původně dospěla policie k závěru, že šlo o nehodu a případ odložila. Státní zástupce ale loni na začátku roku na základě stížnosti pozůstalých vrátil policistům případ k doplnění šetření. Vojenská policie poté obvinila dva instruktory.
|
Za smrt armádního studenta může náhoda, zakopl a hlavní si probodl krk
Univerzita obrany připravuje budoucí profesionály pro českou armádu. Vznikla v roce 2004 sloučením tří institucí - Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Šlo o výsledek reformy vojenského vysokého školství po restrukturalizaci ozbrojených sil.