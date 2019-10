Muž, který chtěl odpálit dům i s jednotkou policistů, dostal 18 let

Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Manželé Hana a Vojtěch Blatní se v domě zamkli 14. června, když do objektu chtěli vstoupit exekutoři s policistou kvůli nařízené exekuci. Muž na ně po konfliktu u vstupních dveří podle obžaloby namířil plynovou pistoli, a donutil je tím k útěku.

V domě pak muž po domluvě s manželkou podle rozsudku odmontoval přívodní plynové trubky ke spotřebičům v šesti místnostech a otevřel i kohout propan-butanové lahve.

Na místo dorazila policejní zásahová jednotka i vyjednavač. Vyjednávání úspěšné nebylo, jednotka proto vpadla do domu. Muž podle obžaloby třináctkrát vystřelil, aby plyn vznítil, pak i zkoušel škrtat zápalkou, neuspěl ale kvůli nízké koncentraci plynu.

„Šlo o úpornou snahu obžalovaného dosáhnout úmrtí zasahujících osob,“ uvedl předseda senátu Aleš Novotný. Dokládá to podle něj i věta, kterou muž na zasahující policisty křičel, a to „chcípnete tady se mnou.“ Plyn v domě unikal asi dvě hodiny, ještě minimálně hodinu by ale podle předsedy senátu trvalo, než by výbušné koncentrace dosáhl.

Soud oba manžele potrestal za obecné ohrožení ve stadiu pokusu, násilí proti úřední osobě, muže pak i za pokus o vraždu.

Podle ženy nikoho kromě sebe ohrozit nechtěli. Blatný řekl, že má výpadky paměti a na ten den si nepamatuje. Manželé jsou v invalidním důchodu.

Nemovitost podle jejich výpovědi původně patřila synovi, on na ně prý chtěl převést úvěr na dům. Podle manželů ale naletěli podvodníkům a nemovitost byla převedena kupní smlouvou na jiné lidi, proti čemuž se neúspěšně bránili u soudu.

„Dovedu pochopit, že někdo hájí svoje práva, nelze ale reagovat tímto způsobem. Pokud bychom připustili, že vnímané bezpráví může být nahrazeno tímto způsobem, tedy vražděním nevinných lidí, dostaneme se někam na začátek justice, někam do oblasti krevní msty,“ uvedl Novotný.

Manželé Blatní u soudu: