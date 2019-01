Po rozchodu s partnerkou ubodal jejího manžela, dostal šestnáct let

Na šestnáct let poslal brněnský krajský soud do vězení Martina Čiperu, která zavraždil manžela své přítelkyně. Ubodal jej v brněnské ubytovně poté, co mu jeho těhotná partnerka oznámila, že se k manželovi hodlá vrátit.