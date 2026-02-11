Novorozená holčička trpěla hladem i bolestí, k lékaři ale nešli. Pár viní z utýrání

  12:23
Krajský soud v Brně dnes začal neveřejně projednávat případ úmrtí novorozence z února 2024, obžalobě z týrání čelí matka a její bývalý přítel. Podle obžaloby hrubě zanedbávali výživu a hygienu narozené holčičky, nezaopatřili jí lékařskou péči a ani ji neregistrovali u dětského lékaře. Hrozí jim až 12 let vězení.

KRIMI

Soud z hlavního líčení vyloučil veřejnost, novináři se tedy do jednací síně nedostali. Žalobkyně Zuzana Zámoravcová následně uvedla, že soud vyslechl obžalované a dva svědky.

Obžalovaní podle spisu týrali dítě od 31. ledna 2024 do jeho smrti 13. února téhož roku. Žena údajně už několik hodin po porodu opustila s dcerou porodnici, což způsobilo chybějící zdravotní péči a vedlo k dehydrataci či podvýživě.

Žena čelí obžalobě, že spolu s bývalým přítelem utýrala svou novorozenou dceru. (11. února 2026)
Muž čelí obžalobě, že spolu s bývalou přítelkyní utýral novorozenou holčičku. (11. února 2026)
Dítě onemocnělo zánětem plic a srdce, trpělo hladem, žízní a silnými bolestmi způsobenými opruzeninami a dalšími neduhy.

„Přesto lékaře nenavštívili, ani když byla zjevně nemocná, vystavili ji strádání a silné bolesti. Přivolaná zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje již i přes poskytnutou odbornou pomoc nemohla smrti zabránit,“ uvedla už dříve z obžaloby asistentka soudce Martina Šebelová.

Dcerce lámal nohy a házel s ní. Sedm let je málo, řekl soud, ale trest nezvýšil

Dnešní líčení se odehrávalo v napjaté atmosféře. V budově soudu se rodiny obou obžalovaných pod dohledem justiční stráže držely na opačných stranách čekárny a převážně se ignorovaly, přesto bylo napětí znatelné. Emoce pak naplno vytryskly před soudní budovou, kde na sebe začaly obě strany pokřikovat a vyměňovat si nadávky.

Soud bude pokračovat v projednávání případu v červnu, žalobkyně ale nepředpokládá vynesení rozsudku. V plánu by měly být znalecké posudky.

Novorozená holčička trpěla hladem i bolestí, k lékaři ale nešli. Pár viní z utýrání

