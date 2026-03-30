Souseda bodal nožem a bil klíči, soudí muže. Příčinou byla banální situace

Kuchyňským nožem a svazkem klíčů zaútočil podle vyšetřování Matěj Pelikán na svého souseda z paneláku v Brně. Před krajským soudem nyní kvůli tomu čelí obžalobě z pokusu o vraždu, za což mu hrozí až dvacet let vězení. Krvavému konfliktu přitom předcházela naprosto banální situace.

Incident se odehrál 28. května 2025. Venku zrovna začalo pršet, a tak se Pelikánův soused schoval pod stříšku před vchodovými dveřmi do domu, kde chtěl počkat, než pro něj přijede kamarád. Čekání si zkrátil zapálením cigarety, což podle kriminalistů vyprovokovalo obžalovaného, který má balkon hned u vchodových dveří.

Na dvaasedmdesátiletého muže u vchodu začal z balkonu pokřikovat, ať jde pryč. „Vypadněte odtamtud,“ zaznělo podle poškozeného. Ten si to nenechal líbit a šestadvacetiletému Pelikánovi odvětil, ať zaleze a je potichu.

Matěj Pelikán u Krajského soudu v Brně čelí obžalobě z pokusu o vraždu, když před domem napadl souseda nožem a klíči. (30. března 2026)
4 fotografie

To obžalovaného ještě víc popudilo. Došel si pro sprejový deodorant a začal jím po sousedovi stříkat, poté po něm hodil prázdnou litrovou krabici od vína, které předtím vypil. Následně vytasil starou dřevěnou laťku s hřebíky. „Začal do mě laťkou žduchat a píchat,“ popsal u Krajského soudu v Brně napadený.

Tomu se podařilo kus dřeva agresorovi z ruky vytrhnout a hodil jej zpět na balkon. Pelikán vypověděl, že mu hřebíky poranily bok.

Krátce na to vyšel za sousedem před vchodové dveře domu. V jedné ruce svíral kuchyňský nůž se sedmnácticentimetrovou čepelí, ve druhé měl svazek klíčů sevřený tak, že mu z dlaně trčely jejich hroty.

Obžalovaný měl paranoidní představy

Poškozený začal okamžitě utíkat. Pelikán jej však pronásledoval, jednou rukou jej bodal nožem a druhou bil klíči. Sousedovi tím způsobil několik řezných ran na zádech, boku a předloktí, navíc mu klíči roztrhl nos. Utíkající muž si musel za běhu sundat brýle, přes které kvůli stékající krvi neviděl. Pelikán následně útok ukončil, odemkl si vchodové dveře a vrátil se do bytu.

Před soudem odmítl, že by šlo o plánovaný útok. „Nevím, v té chvíli jsem měl totální amok. Měl jsem zkrat. Byla to asi reakce na ten úder laťkou, nedokážu si to jinak racionálně vysvětlit,“ prohlásil.

Samotné útočné pohyby nožem si podle výpovědi vůbec nepamatuje. Zásadní roli v případu hraje jeho tehdejší psychický stav. Sousedovo kouření před vchodem mu vadilo kvůli silným paranoidním představám, v té době totiž trpěl bludy, že ho ostatní obyvatelé domu neustále sledují, pomlouvají a snaží se ho dostat do blázince.

Pelikán zároveň propadl alkoholu, který prokládal marihuanou. Nikdy pořádně nepracoval.

Zaútočil i na svého otce a bratra

Útok na souseda přitom není jediný, z něhož se Pelikán u soudu zpovídá. Ještě předtím napadl svého otce, kterému při potyčce zlomil prst. K incidentu došlo kvůli sporu o psa, kterého otec podle Pelikána týral.

Otce poté napadl také o několik měsíců později na přechodu pro chodce, kde jej povalil a několikrát jej udeřil pěstí i kopy do zad. Útok ukončil až náhodný kolemjdoucí, který agresora okřikl a přivolal policii. Otec obžalovaného vyvázl s lehkými až středně těžkými zraněními.

K dalšímu konfliktu došlo jen pár dní před útokem na souseda. Pelikán se tehdy vydal za svým bratrem do obce Stará Skřeněř v okrese Hradec Králové. U soudu tvrdil, že se chtěl s bratrem usmířit, probrat s ním své zhoršující se psychické stavy a případný nástup na léčení. O jeho příjezdu však bratr nevěděl.

Pelikán vnikl na pozemek přes nezajištěná vrata a do domu se začal dobývat násilím. Prokopl nohou okno a jedním z nožů, které měl u sebe, vypáčil okenici.

Uvnitř domu narazil nejen na bratra, ale i bratrova přítele a jeho matku. Když chtěl bratrův přítel zavolat policii, Pelikán ho s nožem v ruce donutil odložit telefon. „Nikam nechoď, mám nůž,“ vyhrožoval mu podle soudního spisu. Svou agresi obrátil i proti přítomné ženě, kterou varoval, ať se o nic nepokouší, protože má u sebe další zbraň.

Jeden ze svých nožů pak odložil na mrazák a snědl na místě buchtu z lednice, zatímco si do igelitové tašky vzal sýr, chipsy a láhev červeného vína. Od vyděšeného přítele svého bratra si pod pohrůžkou násilí vynutil 200 korun, pivo a otevřenou krabičku cigaret.

Pelikán si prý detaily události nevybavuje. „Mám pak až vzpomínku, jak tam stojím, kouřím a koukám do potoka. Pak mě zatkli,“ uvedl.

Pelikánův bratr přesto u soudu nevystupuje v pozici poškozeného, ale pouze jako svědek. Společně s přítelem podle svých slov Pelikánovi odpustili a dokonce mu nabídli pomoc s bydlením.

Souseda bodal nožem a bil klíči, soudí muže. Příčinou byla banální situace

