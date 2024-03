Selata tloukli tyčí do hlav, viní pracovníky jatek. Před soud přišli i aktivisté

Na zveřejněném záznamu je vidět, jak zaměstnanci jatek při vykládce z nákladních aut do prasat či krav kopali, dávali jim elektrošoky a radili si, jak seleti šlápnout na hlavu.

Obžalobě čelí Jakub Krnáč, který tehdy na jatkách pracoval podle žalobce Pavla Toufara bez zaměstnaneckého poměru, a tehdejší zaměstnanci jatek Karel Chytka a Martin Sion. Krnáčovi a Chytkovi hrozí v přísnější sazbě až pět let vězení, Sionovi dva roky. K soudu se dostavil pouze Krnáč, kterého přivedla eskorta, muž je ve vězení v nesouvisející věci. Zbylí dva se omluvili a požádali o konání jednání v jejich nepřítomnosti.

Státní zástupce v obžalobě popsal skutky trojice z let 2020 až 2022. „V rámci své pracovní činnosti surovým a trýznivým způsobem zacházel se zvířaty, a to s jedinci prasete domácího a tura domácího,“ popsal v případě Krnáče i Chytky. V Chytkově případě uvedl, že muž kvůli nahnání zvířat dovnitř objektu jatek začal prasata tlouct tyčí nebo trubkou přes horní část těl a do hlavy.

„Takto uhodil nejméně pět kusů prasat, přičemž po skončení naháňky prasat, která byla schopna pohybu, pak zůstala na zemi ležet dvě prasata, která nebyla schopna pohybu, kdy jedno z nich začal mlátit do oblasti hlavy tyčí nebo trubkou a kopal je do oblasti břicha a druhé zvíře kopnul do břicha,“ popsal žalobce. Obdobných skutků spáchal muž podle obžaloby několik, stejně jako Chytka, někdy spolu či se Sionem.

Krnáč uvedl, že se cítí vinen, nerozporoval ani žádný důkaz. U soudu prohlásil vinu. K věci se jinak blíže nevyjádřil.

Státní veterinární správa, která tady neměla kvůli menší velikosti jatek stálý dozor, už dříve sdělila, že šlo o porušení zákona.

„Zacházení se zvířaty a chování personálu zachyceného na videu je v příkrém rozporu se zásadami etického chování ke zvířatům. Osoby zachycené na videu se jednoznačně dopustily porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a to zejména způsobem vykládání zvířat z vozidla, manipulací se zvířaty či nevhodným používáním elektrického pohaněče,“ sdělil mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.

Zaměstnanec jatek, který se do telefonu odmítl představit, už v minulosti řekl, že se jedná o dva roky staré záběry, vše je vyřešeno a víc k tomu nemá co říct. Poté zavěsil telefon.

Vyjádření v minulosti chtěli získat i aktivisté, kteří předloni v květnu vyrazili k jatkám protestovat. „Žádali jsme vyjádření majitele jatek k záběrům, ale odmítal se s námi bavit a nechtěl se ani podívat na to video. Poté jsme s notebooky vyrazili do vesnice, abychom místním lidem ukázali, co se u nich děje,“ uvedla pro iDNES.cz účastnice protestu, která si nepřála uvést jméno.

Jatka v Hraběticích provozovala firma Intramo Znojmo, zhruba půl roku po zveřejnění záběrů ale ukončila provoz.

Hlavní líčení začalo dnes v 8:30, aktivisté měli už o půl hodiny dříve před soudem sraz kvůli protestu. „Upozorníme našim tichým protestem na závažnost tohoto skutku, který musí být potrestán. Zároveň vyjádříme soucit se zvířaty, která na těchto jatkách zemřela,“ uvedli.