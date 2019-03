Nechtěl jsem ho zranit, říká otec školáka souzený za střelbu na trenéra

Trenér pak Zdeňka Poláka odzbrojil a postřelil, také on se bude ze svého jednání zpovídat v samostatném procesu.

Polák dnes připustil, že se s trenérem pohádali a nadávali si. Důvody nejsou jasné. Polák se podle svých slov jen snažil, aby vrátná vpustila dítě do školy na plavání, pak ale proti němu vyšel trenér v „bojovém postoji“.

Obžalovaný tvrdí, že začal ustupovat směrem na náměstí Svornosti a nejprve střílel pouze do vzduchu.

„Nechtěl jsem jej usmrtit ani zranit, nemířil jsem na něj, se zbraní umím manipulovat, chodil jsem na střelnici a kurzy, kdybych pojal ten úmysl, nenechal bych ho ani k sobě přijít,“ uvedl Polák.

Pro účely svého výslechu si přinesl maketu zbraně a fotopříběh, který má demonstrovat jeho verzi událostí.

Trenér pak muže dostihl a začali se prát. Za nejasných okolností ještě Polák vystřelil, ale nakonec to byl on, kdo utrpěl vážná zranění, trenér měl fyzickou převahu.

Záchranáři tehdy Poláka odvezli do nemocnice v kritickém stavu. Trenéra policisté na místě zadrželi, nikdo další zraněn nebyl.

„Přiznávám, že jsem se choval vulgárně, myslel jsem, že když mám zaplacený kurz plavání, mám právo, aby mého syna pustili do školy. Stydím se za to,“ řekl Polák. Úmysl ublížit trenérovi ale popřel. „Byl to on, kdo mě honil a kdo na mě útočil,“ zdůraznil Polák.

Třiatřicetiletému vývojáři a konzultantovi Polákovi hrozí za pokus o vraždu až 18 let vězení. Obžalobě bude čelit i trenér, jehož případ však soud otevře později. Za pokus o zabití mu v krajním případě bude hrozit desetiletý trest.