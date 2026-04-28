Soud potrestal strážníky, kteří nechali ležet opilce u garáže. Tam ho zajelo auto

  9:05
Městský soud v Brně v případu úmrtí muže přejetého u garáží potrestal v úterý dva strážníky, kterým uložil sankci 40 tisíc korun a zákaz činnosti výkonu strážníka na dva roky. Příslušníci městské policie s opilým mužem mluvili, nakonec jej však na místě nechali. Ten se následně svalil do vjezdu garáže.
Městský soud oba strážníky už dříve potrestal pokutou 100 tisíc korun a zákazem činnosti na čtyři roky. Strážníci ale s rozhodnutím vydaným formou trestního příkazu nesouhlasili a podali proti němu odpor. Soud se tak věcí zabýval v hlavním líčení.

Ve vjezdu do podzemních garáží na Palackého třídě šofér v sobotu 14. září 2024 přejel ležícího muže a usmrtil jej.

Nehoda se stala 14. září 2024 na Palackého třídě. „Tam řidič v SUV při vjíždění do podzemních garáží přehlédl a přejel ležícího muže, který utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedl už dříve mluvčí policie Petr Vala.

Policisté řidiče nejdříve podezřívali z usmrcení z nedbalosti, pak ale uznali, že ležícího muže nemohl vidět. Strážníci s ním o něco dříve hovořili, nakonec ho ale ponechali na místě, přestože měl kolem tří promile alkoholu.

Strážníci čelí obvinění kvůli přejetí muže v garáži. Opilého ho nechali na místě

Městské státní zastupitelství je v lednu obžalovalo, Městský soud v Brně je pak potrestal trestními příkazy za přečin zneužití pravomoci úřední osoby.

Návrh na odvolání po 82 dnech. Rektorka se znelíbila i kvůli ukrajinské vlajce

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně kvůli výhradám k řízení školy schválil návrh na odvolání rektorky Barbary Marie Willi. Pro její odchod hlasovalo devět členů z...

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahovali u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

OBRAZEM: Hostili tu Bryana Adamse i Věstonickou venuši. Budova hotelu slaví 111 let

Hotel Grandezza slaví 111. let od dokončení stavby bývalé Cyrilometodějské...

Kanadský zpěvák Bryan Adams, ománský šejk, turecký hoteliér či Dagmar Havlová. To jsou někteří z hostů, kteří se pravidelně vracejí do brněnského hotelu Grandezza – pětihvězdičkové dominanty Zelného...

OBRAZEM: Jako kdysi. Ovce a kozy spásají svahy Pálavy, hlídá je pastevec profesionál

Stádo 120 ovcí a koz začalo spásat zeleň na svazích vrchu Děvín nad Pálavou na...

Stádo 120 ovcí a koz začalo spásat zeleň na svazích vrchu Děvín nad Pálavou na Břeclavsku. Pastva pomáhá udržovat vysokou pestrost druhů na stepních trávnících. Na stádo dohlíží profesionální...

Zbrojovka se vrací do první ligy! Po remíze Artisu s Táborskem má o postupu jasno

Gólová radost Gjorgievskiho ze Zbrojovky v zápase s Artisem

Po třech letech se fotbalisté brněnské Zbrojovky vracejí do nejvyšší soutěže. Lídr druhé ligy má jistotu po pondělní dohrávce 24. kola a remíze 1:1 mezi třetím Artisem Brno a druhým Táborskem....

Se zmrzlými meruňkami dochází trpělivost. Ovocnáři zkoušejí pěstovat olivy či fíky

Klima na jižní Moravě se stále posouvá k subtropům. V Přibicích proto sázejí...

Jako posledních několik let, i letos ovocnáři na řadě míst pocítili následky jarních mrazů, které v kombinaci s oteplováním a tím pádem i brzkým nástupem jara spálily mnoho květů. Zatímco řada z...

28. dubna 2026  5:20

Férový chlap z doby, kdy explodovala svobodná vůle, vzpomínají na vydavatele

Představitelé firmy Indies na hudebním veletrhu, druhý zprava spoluzakladatel...

Vstřícný a usměvavý chlapík, který byl výrazným hybatelem hudební nezávislé scény. Tak vzpomínají v branži na Miloše Grubera, o jehož úmrtí v neděli informovalo vydavatelství Indies. Gruber s kolegy...

27. dubna 2026  16:55

Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

Jaromír Bohačík z Nymburka prožívá čtvrtfinále Ligy mistrů.

Se startem play off v basketbalové Maxa NBL přichází i speciální fanouškovská kampaň. Diváci budou moct přispět k výběru největšího superhrdiny celé vyřazovací části soutěže, vítězný hráč získá...

27. dubna 2026  14:23

Dukla, nebo Šelmy? O volejbalovém titulu rozhodne poslední bitva

Brněnské volejbalistky se radují z vítězství.

Volejbalistky liberecké Dukly vlétly do finálové série extraligy skvěle, ale po dvou vyhraných duelech se jejich jízda za titulem zadrhla. Zkušené Šelmy Brno, vítězky základní části extraligy, oba...

27. dubna 2026  13:14

SPD a Stačilo! na kraji požadovaly distancování od sudetoněmeckého sjezdu

Na jednání jihomoravského zastupitelstva dorazilo asi třicet odpůrců konání...

Po jednání brněnských zastupitelů se odpor vůči pořádání sudetoněmeckého sjezdu přesunul na půdu jihomoravského hejtmanství. Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva v Brně se opoziční formace...

27. dubna 2026  10:26,  aktualizováno  12:29

Návrh na odvolání po 82 dnech. Rektorka se znelíbila i kvůli ukrajinské vlajce

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně kvůli výhradám k řízení školy schválil návrh na odvolání rektorky Barbary Marie Willi. Pro její odchod hlasovalo devět členů z...

27. dubna 2026  12:29

Reprezentace je pro hlavu osvěžující, libuje si Čoudek, klíčový muž Artisu

Ondřej Čoudek v dresu Artisu Brno

Když brněnský Artis v sobotu v utkání druhé české fotbalové ligy porazil českobudějovické Dynamo 2:1, nechyběl v základní sestavě Brňanů stoper Ondřej Čoudek. Jedenadvacetiletý obránce do Brna přišel...

27. dubna 2026  12:24

Hrdina Dan. Kamioňák zabránil převrácení auta, zaškrtil ruku po amputaci a ještě hasil

Řidič kamionu odvážně pomáhal zraněným při nehodě

Nebývale hrdinsky se zachoval řidič kamionu, který minulý týden projížděl kolem vážné dopravní nehody na Vyškovsku. Zatímco ostatní svědci situaci jen pozorovali, muž jménem Dan se okamžitě vrhl do...

27. dubna 2026  11:39

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Další tři body Zbrojovky, Opava ztratila s béčkem Sparty. Dvorník se loučil výhrou

Trenér Zbrojovky Martin Svědík křičí na své hráče během derby s Artisem.

Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 25. kole druhé ligy na hřišti B-týmu Slavie 1:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka, kteří si již v pondělí zajistili návrat do nejvyšší soutěže po třech letech,...

26. dubna 2026  12:47,  aktualizováno  17:08

Žába, která se nevzdala. Brněnský rodák se z dělníka vypracoval v anglického rytíře

Premium
František Lampl (na snímku na začátku 90. let) narozený v Brně čelil útrapám od...

Nacisté jej věznili v koncentrácích, komunisté v uranových dolech. František Lampl však útrapy překonal a po emigraci se vypracoval na šéfa jedné z největších stavebních firem světě. Nezapomněl...

26. dubna 2026

Šelmy vrací finálovou sérii před bouřlivé brněnské fanoušky, v Liberci zvládly bitvu

Brněnské volejbalistky se radují z vítězství.

Volejbalové Šelmy si vynutily rozhodující páté finále. Liberec porazily podruhé za sebou, v sobotu večer zvítězily v jeho hale 3:2, v pátém setu po téměř tříhodinové bitvě 15:9. Kdo získá druhou...

25. dubna 2026  21:22,  aktualizováno  21:33

