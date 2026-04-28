Soud potrestal strážníky, kteří nechali ležet opilce u garáže. Tam ho zajelo auto

Městský soud oba strážníky už dříve potrestal pokutou 100 tisíc korun a zákazem činnosti na čtyři roky. Strážníci ale s rozhodnutím vydaným formou trestního příkazu nesouhlasili a podali proti němu odpor. Soud se tak věcí zabýval v hlavním líčení.
Nehoda se stala 14. září 2024 na Palackého třídě. „Tam řidič v SUV při vjíždění do podzemních garáží přehlédl a přejel ležícího muže, který utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedl už dříve mluvčí policie Petr Vala.
Policisté řidiče nejdříve podezřívali z usmrcení z nedbalosti, pak ale uznali, že ležícího muže nemohl vidět. Strážníci s ním o něco dříve hovořili, nakonec ho ale ponechali na místě, přestože měl kolem tří promile alkoholu.
Strážníci čelí obvinění kvůli přejetí muže v garáži. Opilého ho nechali na místě
Městské státní zastupitelství je v lednu obžalovalo, Městský soud v Brně je pak potrestal trestními příkazy za přečin zneužití pravomoci úřední osoby.