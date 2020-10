Advokát si u voleb odmítl sundat roušku účelově, rozhodl soud o stížnosti

Advokát David Záhumenský, který už letos napadl vyhlášení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru u Ústavního soudu a následně u Evropského soudu pro lidská práva, si stěžoval na popření svého volebního práva.

Výzvu volební komise, aby si kvůli ověření totožnosti sundal roušku, odmítl podle jeho tvrzení proto, že se bál pokuty za porušení protiepidemických opatření. Protože komise nemohla advokátovu totožnost ověřit podle vypsaných pravidel, nebyl puštěn k volební urně.

Krajský soud v Brně dospěl k názoru, že volební komise postupovala správně a ani její případné pochybení by navíc nemělo na výsledek voleb žádný vliv.

„Je zřejmé, že okrsková volební komise musí dohlédnout i na to, aby ve volbách hlasovali jen ti, kteří jsou k tomu oprávněni, a musí tak zkontrolovat totožnost voličů. Příslušný člen okrskové volební komise tedy musí porovnat fotografii na předloženém průkazu totožnosti s voličem, který průkaz předložil. Má-li takový volič zakrytý obličej rouškou takovým způsobem, že ho okrsková volební komise není schopna s fotografií ztotožnit, je jistě na místě vyzvat voliče k sejmutí roušky,“ uvedl v rozhodnutí předseda senátu Petr Šebek.

Pokud podle něj volič odmítne přistoupit k potvrzení totožnosti, nemůže hlasovat, protože volební komise nemá jistotu, že se skutečně jedná o toho, kdo předložil průkaz.

„Členové okrskové volební komise disponují mnohem omezenějšími prostředky ke zjišťování totožnosti voličů než policie, a proto zákon o volbách do zastupitelstev krajů klade na voliče ve smyslu prokázání svojí totožnosti určité povinnosti. Pokud tedy okrsková volební komise navrhovateli, jehož totožnost si nemohla ověřit, neumožnila hlasovat, postupovala správně,“ poznamenal Šebek.

Advokát podle soudu věděl, že pokutován nebude

Soud navíc došel k názoru, že Záhumenský celý spor vyvolal účelově.

„Přestože si musel být vědom toho, že ho nikdo nemůže (a ani nebude) sankcionovat, pokud si roušku na výzvu okrskové volební komise na několik vteřin sundá, neučinil tak, a v důsledku toho nehlasoval. Podle názoru zdejšího soudu tak postupoval jenom proto, aby mohl podat tuto volební stížnost,“ podotkl soudce.

Ani v případě, že by v tomto případě komise pochybila, by však podle soudu volby ovlivněny nebyly.

„Jiná situace by samozřejmě nastala, pokud by volební komise svým nezákonným přístupem znemožnila hlasovat ve volbách takovému množství voličů, že by v důsledku jejich nehlasování došlo k hrubému ovlivnění výsledků voleb. Nic takového ale navrhovatel netvrdí,“ doplnil Šebek s tím, že žádná jiná stížnost na průběh voleb na jižní Moravě podána nebyla.

Na vyřízení Záhumenského stížnosti musel čekat i dosluhující jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (za ANO), aby mohl svolat ustavující jednání krajských zastupitelů.

Ti na své schůzi, jež se musí konat nejpozději na začátku přespříštího týdne, zvolí nové vedení kraje v čele s Janem Grolichem z KDU-ČSL.