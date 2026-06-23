Hoch zemřel po pádu branky, soud rozhodne o trestu pro obžalovaného správce

Neštěstí se stalo předloni 1. května okolo 19. hodiny, kdy chlapci hráli na hřišti fotbal. Branka na jednoho z nich spadla, když se na ní zhoupl. Záchranáři hocha resuscitovali, zranění však byla příliš vážná.
Podle státní zástupkyně Karen Vanšové obžalovaný Novák řádně neplnil své pracovní povinnosti, mezi nimiž bylo udržování hřiště.
„Způsobil přečin usmrcení z nedbalosti tím, že porušil důležitou pracovní povinnost,“ prohlásila žalobkyně v březnu, kdy se případem začal zabývat břeclavský okresní soud.
Novák při odmítnutí viny argumentoval tím, že bezpečnost sportovišť nebyla jeho pracovní náplní, a zároveň poukazoval, že odpovědnost jde za městem jakožto majitelem. Pro Břeclav začal pracovat v roce 2022 a byl prý dělníkem a údržbářem, který dělal, co bylo zrovna potřeba.
Nikdy však podle svých slov nedostal pokyn kontrolovat bezpečnost na dětských hřištích. Chodil na ně jen v případech, kdy natíral herní prvky, oplocení či brankové konstrukce. Jejich ukotvení ovšem neřešil, protože sám nevěděl, jestli a kde má být branka uchycená. Nebyl k tomu podle svých slov ani způsobilý.
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Na druhou stranu sám na kontrolní zprávy o stavu hřišť dával na pokyn razítka, že jsou areály bez závad. Fyzicky přitom hřiště nekontroloval, ani by podle svých slov nevěděl, co má kontrolovat.
Břeclavský okresní soud se případem zabývá od března. V květnu v roli svědků vypovídali i starosta města Svatopluk Pěček a místostarosta Milan Klim (oba ANO).
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2. května 2024