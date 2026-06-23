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Hoch zemřel po pádu branky, soud rozhodne o trestu pro obžalovaného správce

Oldřich Haluza
  12:45
Obžalovaným je někdejší vedoucí Servisního střediska Technických služeb Břeclav Luboš Novák.

Obžalovaným je někdejší vedoucí Servisního střediska Technických služeb Břeclav Luboš Novák. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Obžalovaným je někdejší vedoucí Servisního střediska Technických služeb Břeclav Luboš Novák.
Obžalovaným je někdejší vedoucí Servisního střediska Technických služeb Břeclav Luboš Novák.
Obžalovaným je někdejší vedoucí Servisního střediska Technických služeb Břeclav Luboš Novák.
Obžalovaným je někdejší vedoucí Servisního střediska Technických služeb Břeclav Luboš Novák.
27 fotografií
Okresní soud dnes rozhodne v případu předloňské smrti dvanáctiletého chlapce v Břeclavi. Na hřišti uvnitř sídliště Na Valtické na školáka spadla branka. Obžalovaný je tehdejší pracovník technických služeb města, za usmrcení z nedbalosti mu hrozí až šest let. Luboš Novák vinu odmítá s tím, že neporušil žádnou svoji pracovní povinnost. Nad smrtí chlapce vyjádřil lítost.

Neštěstí se stalo předloni 1. května okolo 19. hodiny, kdy chlapci hráli na hřišti fotbal. Branka na jednoho z nich spadla, když se na ní zhoupl. Záchranáři hocha resuscitovali, zranění však byla příliš vážná.

Podle státní zástupkyně Karen Vanšové obžalovaný Novák řádně neplnil své pracovní povinnosti, mezi nimiž bylo udržování hřiště.

„Způsobil přečin usmrcení z nedbalosti tím, že porušil důležitou pracovní povinnost,“ prohlásila žalobkyně v březnu, kdy se případem začal zabývat břeclavský okresní soud.

Okresní soud v Břeclavi se opět zabýval smrtí chlapce na hřišti v roce 2024. Obžalovaným v případu je tehdejší vedoucí Servisního střediska Technických služeb Břeclav Luboš Novák. (5. května 2026)
Na hřišti uprostřed břeclavského sídliště Na Valtické ve středu večer spadla branka na dvanáctiletého chlapce. Na následky zranění zemřel. Podle místních se ho záchranáři snažili oživovat asi hodinu.
Sportovní hřiště na břeclavském sídlišti Na Valtické je od tragédie z 1. května 2024, kdy spadlá branka zabila dvanáctiletého chlapce, uzavřené. (5. května 2026)
Sportovní hřiště na břeclavském sídlišti Na Valtické je od tragédie z 1. května 2024, kdy spadlá branka zabila dvanáctiletého chlapce, uzavřené. (5. května 2026)
Okresní soud v Břeclavi se opět zabýval smrtí chlapce na hřišti v roce 2024. Obžalovaným v případu je tehdejší vedoucí Servisního střediska Technických služeb Břeclav Luboš Novák. (5. května 2026)
27 fotografií

Novák při odmítnutí viny argumentoval tím, že bezpečnost sportovišť nebyla jeho pracovní náplní, a zároveň poukazoval, že odpovědnost jde za městem jakožto majitelem. Pro Břeclav začal pracovat v roce 2022 a byl prý dělníkem a údržbářem, který dělal, co bylo zrovna potřeba.

Nikdy však podle svých slov nedostal pokyn kontrolovat bezpečnost na dětských hřištích. Chodil na ně jen v případech, kdy natíral herní prvky, oplocení či brankové konstrukce. Jejich ukotvení ovšem neřešil, protože sám nevěděl, jestli a kde má být branka uchycená. Nebyl k tomu podle svých slov ani způsobilý.

Chtěl ho Baník, říkají místní o chlapci, jehož zabila branka. Stav hřiště je štve

Na druhou stranu sám na kontrolní zprávy o stavu hřišť dával na pokyn razítka, že jsou areály bez závad. Fyzicky přitom hřiště nekontroloval, ani by podle svých slov nevěděl, co má kontrolovat.

Břeclavský okresní soud se případem zabývá od března. V květnu v roli svědků vypovídali i starosta města Svatopluk Pěček a místostarosta Milan Klim (oba ANO).

2. května 2024

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