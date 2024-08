Chlapce svazoval a cucal jim palce. Za znásilnění dostal vedoucí sedm let

Soud v Brně poslal vedoucího šermířského spolku z Vysočiny na sedm let do vězení za znásilnění. Podle obžaloby zneužil celkem čtyři chlapce, kterým ještě nebylo patnáct let. Měl je svazovat, masírovat jim nohy nebo cucat palce. Svoji vinu vedoucí odmítal a trval na tom, že je překroucené.