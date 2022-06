Za držení rukojmích dostal narkoman osm let, jednal v toxické psychóze

Podle psychiatrického posudku trpěl obžalovaný v době činu psychotickou poruchou, kterou si způsobil delším užíváním pervitinu. Horvát před soudem vinu přiznal a řekl, že činu lituje.

Muž byl už loni v září odsouzen za loupež na pět let do věznice s ostrahou, aktuální osmiletý trest je souhrnný. Soud muže poslal do věznice se zvýšenou ostrahou a nařídil mu ochranné léčení. Obhájce i státní zástupce si ponechali lhůtu pro odvolání, verdikt tak není pravomocný.

Podle obžaloby si Horvát užíváním pervitinu způsobil takzvanou toxickou psychózu.

V tomto stavu, kdy nebyl schopen korigovat své chování ani jasně uvažovat, v lednu 2021 na návštěvě u své známé ve Václavské ulici v Brně zatemnil všechna okna dekami, aby do nich policisté neviděli a nemohli do oken střílet.

Potom zavolat na linku 158 a do pražské centrály televizní stanice Prima, kde oznámil, že drží dvě ženy a dvě děti jako rukojmí. Vyžádal si příjezd televizního štábu, kterému chtěl přednést svoje požadavky.

Po více než hodině a půl emotivního vyjednávání z bytu násilník propustil šestiletého chlapce a o tři roky starší holčičku. „Na další pokusy o vyjednávání už ale patřičně nereagoval. Policisté ze zásahové jednotky byli nuceni vstoupit do bytu násilím. Rozrušeného muže, který podobným způsobem na začátku roku vyhrožoval v Přerově, za pomoci paralyzéru zklidnili a zajistili,“ popsal loni policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Policejní vyjednavač tehdy muže přesvědčil, aby propustil z bytu obě děti. Při odemykání dveří obžalovaný ohrožoval svou bývalou přítelkyni a matku obou dětí kuchyňským nožem. Znovu dovolil dveře otevřít až po příjezdu televizního štábu. S policistou převlečeným za novináře pak do bytu vnikla zásahová jednotka a Horváta zneškodnila.

Horvát před soudem po poradě s advokátem vinu doznal, souhlasil s průběhem události tak, jak jej popisovala obžaloba. Soud poté rozhodoval pouze o trestu.

V současnosti si muž odpykává pětiletý trest, který mu za loupež uložil městský soud v Brně loni v září. Státní zástupce požadoval souhrnný trest 8,5 roku vězení a ochrannou ústavní léčbu, soud Horvátovi uložil trest osmiletý ve věznici se zvýšenou ostrahou.