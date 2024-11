Asi jsem se podíval jinam, řekl k nehodě tramvaják. Soud mu stroj zakázal řídit

Ke srážce tramvají došlo v prosinci u zastávky Krematorium. „Řidič jel 22 metrů před místem střetu rychlostí 42 kilometrů v hodině a přes aktivování provozní elektrodynamické brzdy a následně kolejnicové a nouzové brzdy narazil přední částí do tramvaje linky číslo 6, která stála v zastávce a odbavovala cestující,“ popsal nehodu soudce Michal Kabelík.

Kromě zranění devíti cestujících došlo také ke škodě kolem jednoho milionu korun. Podle obžaloby řidič Miloslav Kábela spáchal přečin obecného ohrožení z nedbalosti.

„Myslím, že jsem se na moment podíval jinam. Je těžké si na to teď vzpomenout. Už když jsem vysvětloval situaci nadřízenému, měl jsem za to, že jsem najížděl do zastávky jako linka 6 od Vídeňské ulice, přitom jsem řídil tramvaj linky 7,“ prohlásil u soudu obžalovaný. Dodal, že hned po nehodě poskytl cestujícím pomoc.

Brněnský dopravní podnik jednašedesátiletého muže stále zaměstnává a za způsobenou nehodu jej nijak nepostihl. Kábela musel nicméně absolvovat sérii lékařských vyšetření včetně psychických testů nebo prověření zraku. Od té doby řídí na základě rozhodnutí lékaře s dioptrickými brýlemi. Podle posudku dopravního podniku, jehož obsah soudce při jednání četl, se jedná o bezkonfliktního a slušného řidiče s dlouholetou praxí.

Kábela vozí cestující v Brně od roku 2002. Podle svých slov teď má strach, kde na poslední tři roky před důchodem najde jinou práci. „Mám maturitu, žádné odborné vzdělání. Deset let jsem dělal výčepního a dvacet let dělám u dopravního podniku, jiné zkušenosti nemám. Neumím nic jiného,“ uvedl řidič.

Státní zástupkyně se shodla se soudcem, že by muž mohl najít jinou práci právě u dopravního podniku, například jako řidič trolejbusu, jelikož zákaz činnosti platí jen na drážní kolejová vozidla. Žalobkyně podotkla, že požadovaný trest je mírný a fakticky bylo možné požadovat zákaz činnosti pro všechna motorová vozidla.

„Znám jednu zcela identickou kauzu z listopadu 2020, kdy byl odsouzen řidič za stejnou situaci na Křížové ulici. Soud má za to, že tento případ je stejný, a nemá tak důvod odchylovat se od rozhodnutí týkající se viny,“ konstatoval soudce a udělil muži zákaz řídit tramvaje na 20 měsíců. Dodal, že je celkem běžné po polovině trestu zbývající část obviněnému odpustit, pokud se za tu dobu nestane nic protiprávního.