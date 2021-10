Kdybyste neujel, dostanete podmínku, řekl soudce řidiči, který přejel opilce

K tragické události došlo 11. srpna 2018 ráno na okraji obce Šošůvka. Petr Furch přejel autobusem opilého sedmadvacetiletého mladíka ležícího na silnici a ujel. Přejetý muž na následky těžkých zranění na místě zemřel.

Blanenský okresní soud původně potrestal řidiče třemi roky vězení a zakázal mu na šest let sednout za volant. Furch, který se řízením autobusu dlouhodobě živí, vinu u soudu popřel.

„Na silnici ani chodníku nic nebylo. Když jsem se vracel zpátky, viděl jsem muže s baterkami, jak chodí kolem ležícího člověka. Zastavil jsem a šel se podívat, co se děje. Vystřídal jsem muže, který prováděl masáž srdce,“ uvedl před soudem.

V jeho neprospěch však hovořily záznamy z tachografu, podle kterých v době střetu dvakrát zastavil. A také vlasy a krev sraženého muže na autobuse. Furch se bránil, že zastavil, protože se potřeboval jít vymočit. Stopy mrtvého se pak podle něj dostaly na vůz, když projížděl kolem nehody.

S verdiktem okresního soudu Furch nesouhlasil, proto se v červenci 2019 odvolal ke Krajskému soudu v Brně. Ten, jak uvedl Blanenský deník, zohlednil řidičovu trestní bezúhonnost i podíl opilého muže, který měl v krvi 1,7 promile alkoholu a na silnici vytvořil nečekanou překážku. Soud proto zmírnil řidičovi trest na dva roky ve vězení s ostrahou a čtyřletý zákaz řízení.

Ničeho si nejsem vědom, zopakoval řidič

Furch nicméně stále trval na své nevině a po dovolání k Nejvyššímu soudu, který požádal vyšetřit, na jakou vzdálenost mohl vidět ležící tělo, dnes znovu stanul u krajského soudu. Podle svých slov byl přesvědčen, že vyšetřovací pokus prokáže, že nehodu nemohl způsobit autobus. Když se však dozvěděl výsledek znaleckého posudku, musel se podrobit psychologickému a psychiatrickému léčení.

„Chápu, že je to těžké pro rodinu poškozeného, ale i pro mou rodinu je to těžké, protože si nejsem ničeho vědom. V okamžiku, kdy jsem místem nehody projížděl, jsem na nic nenajel, do ničeho jsem nenarazil a nejsem si vědom toho, že bych něco přejel,” hájil se u soudu obžalovaný řidič.

Soudce Aleš Flídr však odvolání zamítl s tím, že nevidí důvod, proč by měl rozhodnutí měnit, když Furchovu vinu potvrdil i vyšetřovací pokus. „Kdybyste z místa neujel, dostal byste jen krátkou podmínku a nemuselo to skončit takto. Bohužel nejste jediný, kdo zpanikařil v takové situaci. Většinou jsou to podnapilí řidiči, ale i ti slušní, ” poznamenal soudce.

Slova Flídra potvrzuje i fakt, že od místa nehody ujel také Pavel Vymazal, který dostal u okresního soudu podmínku a zákaz řízení na 1,5 roku. Podle obžaloby projížděl kolem místa nehody a zraněnému nepomohl. Muž uvedl, že je mu to líto. Podle svých slov viděl na silnici nějaký objekt, a že šlo o zraněného, mu došlo, až když se doslechl o nehodě. Pak sám napsal na policii.

Chvíli před nehodou projížděla místem i žena, která ležící tělo objela a spícímu muži nepomohla, přestože byl v nebezpečí. Její vinu se nicméně u okresního soudu nepodařilo prokázat.