Poškození v poutech a obviněný v saku. I tak to může vypadat u soudu, který projednává pokus o vraždu. Michal Janíček loni v červnu postřelil muže poté, co jej přistihl při vloupání do bytu. Za pokus o vraždu přijal u Krajského soud v Brně dohodou tříletý podmíněný trest, zákaz držení zbraně a střeliva, na které je potřeba licence a zaplatí 150 tisíc korun. Postřelený muž po něm navíc požaduje čtvrtmilionové odškodnění za psychickou újmu.
Janíček slyšel z jiného bytu v činžovním domě v centru Brna vycházet podezřelé zvuky. Doma byl sám s nezletilými dětmi. Místo zavolání policie však vzal situaci do svých rukou. Nabil si svou legálně drženou zbraň a vydal se zjistit, co se děje. Na místě nachytal dvojici Davida K. s Tomášem D., kteří se do bytu pod vlivem pervitinu vloupali a kradli jak peníze, tak věci.
Šlo o ochranu nemovitosti, ale o excesivní ochranu nemovitosti.
Milan Richterstátní zástupce