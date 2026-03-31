Vzal si drogy a nabídl kamarádce vztah. Když odmítla, bodl ji do hrudi, soudí muže

  14:33
Loňskou zářijovou noc v centru Brna strávil Kamil Tomi se ženou, kterou označil za svou kamarádku. Nešlo však o žádnou romantiku. Muž podle obžaloby ženu urážel a vyhrožoval jí, nadávky postupně přešly k ranám pěstí a nakonec pobodání. Případ dnes začal projednávat Krajský soud v Brně.

Státní zástupkyně viní Tomiho z pokusu o vraždu a výtržnictví. U soudu popsala, že k incidentu došlo na toaletách v Novobranské ulici, odkud měl obžalovaný klíče.

Už předtím podle ní do poškozené strkal a opakovaně ji udeřil do spánků. Všechno pak vyvrcholilo za zavřenými dveřmi záchodové kabinky. „Vzal si drogy a nabídl poškozené vztah,“ uvedla státní zástupkyně. Když šestadvacetiletá žena odmítla, vzal podle jejích slov o deset let starší muž nůž a začal ji bodat.

Kamil Tomi čelí u Krajského soudu v Brně obžalobě z pokusu o vraždu. Podle spisu nabídl své kamarádce vztah, a když odmítla, bodl ji nožem do hrudi. (31. března 2026)
Poté spolu uvnitř prostoru záchodů zůstali do časného rána, aby je nikdo neviděl, jak si podle státní zástupkyně Tomi přál. Zraněné se začal omlouvat a otírat jí krev, nakonec odjeli tramvají každý k sobě domů. „Ona jela k mámě, já k mámě, že si pak dáme vědět,“ řekl u soudu obžalovaný.

Jinak však skutky, které mu obžaloba klade za vinu, odmítal. Podle něj si žena zranění způsobila sama a on jí našel v kabince s nožem zabodnutým v hrudi.

Dal jsem jí facku, ale nebodl, tvrdí obžalovaný

Jakmile mu dal soudce slovo, aby se vyjádřil, zprvu jen nervózně koktal. „Výtržnictví ano, ale to napadání takhle ne,“ zaznělo z Tomiho úst. Zbytek jeho výpovědi byl nesrozumitelný. „Možná bude dobré, když se poradíte s panem obhájcem,“ pronesl soudce Martin Vrbík.

Po krátké konzultaci začal Tomi podrobně líčit, jak se to celé podle něj seběhlo. „Věděla, že jsem narkoman,“ uvedl s tím, že dotyčná taky brala pervitin. Podle Tomiho dokonce i v danou noc. „Chtěla, abych jí to aplikoval já,“ líčil obžalovaný. Když se soudce divil, proč to žena chtěla po něm, když by to zvládla sama, odvětil: „Některé ženské to tak mají.“

Soudce také zarazilo, že se Tomi nedivil tomu, že si jeho kamarádka na záchodech ublížila, a nezajistil ji lékařskou péči. „Když jste spolu byli tu noc tak dlouho, jak vám vysvětlila, proč to udělala?“ ptal se soudce. „O tom jsme se nebavili,“ reagoval Tomi. „Urážel jsem ji, dal jí facku, ale nožem jsem ji nebodl,“ hájil se.

Poškozená však na policii tvrdila něco jiného. Ráno po oné noci si z bytu své matky přivolala záchrannou službu. Záchranáři ji našli s výrony na tváři, zhmožděninami hrudníku i břicha, poraněným ukazováčkem ruky a především se sedmicentimetrovým řezem na hrudníku.

Nůž se zastavil až o sedmé žebro

Podle soudní znalkyně Kateřiny Grusové jsou poranění vysvětlitelná působením aktivního násilí. „Mechanismus není v rozporu s tím, jak to popisuje poškozená. Došlo k ohrožení srdeční činnosti, krevního oběhu nebo dýchání,“ sdělila Grusová.

Podle ní byla při bodnutí do hrudníku použita střední až velká síla, nůž se zastavil až o sedmé žebro. Zranění na prstu bylo typické při úchopu nástroje při snaze zabránit dalšímu úderu na tělo, míní.

Na otázku soudce, zda si zranění mohla poškozená způsobit sama, reagovala znalkyně spíše zamítavě. „Tuto možnost samozřejmě v teoretické rovině nelze zcela vyloučit. Poškozená by si tam sama dosáhla,“ uvedla Grusová s tím, že hloubka a intenzita rány nebo orientace bodného kanálu spíše odpovídají zranění ze strany druhého člověka. Zároveň si není jistá, zda by nůž mohl zůstat v hrudníku zabodnutý tak, jak to popsal obžalovaný.

Nedovede říct, proč to udělal. Za pobodání ženy dostal muž 11 let vězení

Tomi byl v minulosti odsouzen za výtržnictví, v tuto chvíli je umístěný v příbramské věznici.

Svědkyně odpoledne u soudu uvedla, že se k ní donesla informace z večírku na ubytovně, kde poškozená údajně přiznala svým známým, že si ránu způsobila sama. Sama svědkyně však připustila, že jsou to „jen řeči, které slyšela.“ Zároveň zpochybnila věrohodnost slov poškozené, která prý často byla pod vlivem omamných látek a chovala se nestandardně.

Znalkyně Grusová tvrzení o „bodnutí sebe sama“ zpochybnila. Spekulovala spíš o možnosi, že by žena na nůž spadla, ale to by musel být vzpřímený a postavený v určitém úhlu. „Spíš si dokážu představit, že by ho někdo držel, ale to je pouze teoretická rovina,“ odpověděla na otázku soudce, jak by se z jejího odborného pohledu mohla situace odehrát.

