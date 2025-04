Kateřina Švehlová, MF DNES

14:19

Popravím tě, i kdyby mě měli zavřít na padesát let, vyhrožoval své tehdejší přítelkyni Michal V. z Třebíče. Na družku žárlil, ostré výhrůžky jí adresoval pravidelně, až ji loni v červenci čtyřikrát bodl kuchyňským nožem do hrudníku, podpaží a boku. Obžaloba ho viní z vyhrožování a pokusu o vraždu. Napadená žena přežila jen díky rychlému transportu do nemocnice.