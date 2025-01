Za vyhození potkana z okna bodl kamaráda šroubovákem, viní muže z pokusu o vraždu

Osudný večer loni v březnu trávil Horecký s kamarády ve vinném sklípku, který byl součástí domu, jejž společně s poškozeným obýval.

„Okolo osmé hodiny večerní po předchozí slovní rozepři fyzicky napadl poškozeného a se slovy ‚zabiju tě‘ jej zezadu povalil na postel, zaklekl na něj a minimálně pětkrát ho udeřil pěstí do hlavy. Poté uchopil šroubovák, který měl obžalovaný zapíchnutý v polystyrenu u své postele, a s cílem usmrtit zaútočil na poškozeného. Bodl ho do čela, levého stehna, krku a ramene,“ popsal státní zástupce Milan Richter.

Poškozenému se následně podle něj povedlo šroubovák Horeckému z ruky vytrhnout a rozhodl se utéct. „V chodbě mě začal škrtit a snažil se mi prsty vypíchnout oči. Povedlo se mi vysmeknout, otevřel jsem dveře a běžel jsem hledat pomoc. Horecký za mnou vyběhl, měl jsem strach, tak jsem se schoval za sousedovu garáž,“ líčil u soudu poškozený.

Za útokem pravděpodobně stál i alkohol a marihuana, k jejichž užívání má podle znaleckého posudku Horecký blízko, a soud ho už v minulosti za podobnou trestnou činnost pod vlivem návykových látek odsoudil.

Verze aktérů se výrazně liší

Podle obžalovaného se nicméně vše odehrálo jinak. „Když se poškozený vrátil ze záchodu, tak do mě strčil. Z ramene mi spadl můj potkan, což mě naštvalo a vynadal jsem mu. V tu chvíli jsem si vzpomněl na incident, který se stal asi dva dny předtím, kdy jsem se v noci vzbudil a viděl jsem poškozeného, jak je zase opilý. Šel ke kleci, vzal mého druhého potkana a vyhodil ho z okna,“ popsal Horecký. Zvíře nicméně pád přežilo.

Na základě této vzpomínky podle svých slov začal do poškozeného strkat a několikrát ho udeřil do obličeje. „V průběhu toho odněkud vytáhl šroubovák a bodl mě do ruky. Ten se mi povedlo vytrhnout a bodl jsem ho do stehna a pak bohužel do krku. Mířil jsem sice do ramene, ale on sebou škubl, takže jsem se netrefil. Nechtěl jsem ho zabít, to není pravda,“ tvrdil obžalovaný.

Na otázku předsedy soudního senátu Miloše Žďárského, kde poškozený šroubovák vzal, Horecký odpověděl, že neví. „Pak se mi ještě snažil vypíchnout prstem oči, ale povedlo se mi uhnout. Když utekl, došlo mi, že jsem mu zapíchl šroubovák do krku, a vyběhl jsem za ním, abych mu pomohl. Při šarvátce jsem ale bohužel ztratil brýle, takže jsem ho venku neviděl. Ani na opakované volání nereagoval a pak už přijela policie,“ vypověděl Horecký.

Vzhledem k nesrovnalostem ve výpovědích se soud rozhodl vyhovět návrhu obhájce Jiřího Drobečka a oba aktéry přiměl ke vzájemné konfrontaci. Ani ta však nepomohla a jejich pohled na konflikt se stále diametrálně liší.

K vyjasnění případu by mohli pomoci svědci, jejichž výslech je společně se čtením znaleckých posudků naplánován na 24. ledna.