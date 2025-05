Hledal mi v mobilu konverzace s jinými muži, popsala žena pobodaná expřítelem

Zranění po útoku, který se odehrál loni v červenci, mohla podle soudního znalce přivodit ženě smrt. „Došlo k ohrožení pro život důležitých orgánů, k usmrcení nedošlo jen shodou okolností a náhod,“ napsal v posudku Michal Zelený.

Napadená žena vypověděla, že ji útočník vylákal z bytu pod záminkou, že taxikář vyzvedne jeho věci, které měl u expřítelkyně ve sklepě. Když však s těmito věcmi vycházela v přízemí z výtahu, čekal na ni místo taxikáře Vafek, zatlačil ji zpět do výtahu a následně i do jejího bytu.

Tam si začal prohlížet její mobil. „Měla jsem heslo, ale bylo pořád stejné, takže ho znal. Hledal tam konverzace s jinými muži,“ prohlásila napadená u soudu. Jejich roztržka následně vyvrcholila útokem nožem. Ten žena podle obžaloby přežila jen díky tomu, že i přes zranění našla mobil a zavolala si záchranku.

Vafek před měsícem vypověděl, že při návštěvě viděl, jak jeho bývalé partnerce blikla na telefonu zpráva od jiného muže, což jej rozezlilo.

„Chtěl jsem jen, aby se mi přiznala. Dal jsem jí nůž na krk, chtěl jsem jí jen pohrozit. Ona se mi vysmála,“ prohlásil v dubnu Vafek. Že ženu pobodal, nezapíral. „Byl jsem v šoku, podal jsem jí z kuchyně telefon, aby si zavolala pomoc, nevypadala, že by to nezvládla,“ hájil se. Po útěku se pokusil o sebevraždu na nedalekém mostě, zadržela jej však policie.

Podle taxikáře, který Vafka na místo přivezl, měl obžalovaný v ruce igelitku a v ní nejspíš lahev alkoholu. „Ale to soudím jen podle toho, jak měl tu igelitku kolem lahve obvázanou,“ poznamenal.

Obžalovaný bývalou přítelkyni podle jejích slov obviňoval z nevěry už během jejich vztahu. I po rozchodu jí posílal desítky hlasových zpráv, v nichž jí vulgárně nadával a obviňoval, že má poměr s jiným mužem. Žena vypověděla, že ji někdejší partner během vztahu mlátil a především po požití alkoholu byl agresivní.

Vyhrožoval celé rodině, uvedla sestra napadené

Partneři se během půlročního soužití v bytě napadené často hádali, několikrát je slyšeli i sousedé. Podle sestry poškozené byla hlavním problémem Vafkova žárlivost. „Vyhrožoval jí i celé naší rodině, že nás zabije. Všem nám psal výhružné zprávy a pak se omlouval,“ uvedla před soudem.

Napadená se s mužem po opakovaných sporech rozešla, on se k ní však chtěl vrátit a naléhal na ni. Zároveň ji podezíral, že má jiného přítele.

Vafek během úterního líčení reagoval pouze útržkovitě a většinou se snažil shodit výpovědi svědků s tím, že jsou alkoholici nebo dokonce na drogách. Sousedku napadené, která jeho bývalé přítelkyni občas svěřila děti na hlídání a vystupovala jako svědek, popsal následovně: „Prostě je blázen nafetovaná, co řekla od začátku, je křivá výpověď.“

Svou někdejší partnerku označil za alkoholičku, kterou zachraňoval, když jí údajně naposílal statisíce korun. „Tady sestra se s ní vůbec nevídá, ta ví jen to, co jí naslepičí do telefonu,“ reagoval na výpověď příbuzné napadené. Nůž, který použil při útoku, podle svých slov dal bývalé přítelkyni jako jeden z mnoha darů, které vozil z Německa, kde pracoval.