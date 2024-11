Z překupníka, který sliboval tank, se vyklubal řadový podvodník. Dostal 5,5 roku

Hlavní obžalovaný Robert Bavlnka dostal 5,5 roku vězení, jeho stejnojmenný otec tříletou podmínku a další kumpán Jiří Procházka rovněž podmíněný trest ve výši dvou let.

Elitní detektivové si mysleli, že jsou na stopě lidem, kteří padělají doklady totožnosti, pomocí nichž páchají závažné zločiny. Tuto domněnku umocnil okamžik, kdy se jeden ze sledovaných nasazenému policejnímu agentovi pochlubil, že dokáže z Ukrajiny dovézt všelijaké zbraně, třeba i tank.

Agent „Kuba“ tak zaplatil Robertovi Bavlnkovi mladšímu zálohu ve výši víc než jednoho milionu korun na úplatky celníkům a dalším lidem, aby zjistil, co bude dál. Jenže už nebylo nic. Bavlnka se spokojen se svým „úlovkem“ prostě odmlčel a po vzoru jiných internetových podvodníků přestal reagovat na telefonáty i zprávy.

Nakonec si podle spisu pro neodbytného „kupce“ vymyslel historku, že jej při převozu zadrželi slovenští policisté. „Obžalovaný Bavlnka kolegovi ve svém autoservisu řekl, aby do jeho telefonu mluvil slovensky a představil se jako slovenský policista,“ přiblížila žalobkyně z Městského státního zastupitelství v Brně Tereza Paseková.

Ta případ podle svých slov dozoruje jen několik měsíců, předtím byl spis na vyšší úrovni na vrchním státním zastupitelství s vidinou, že se jedná o případ zločinecké organizované skupiny. To se ovšem nepodařilo prokázat, i když s tím policisté od začátku operovali.

Byl jsem za osla, prohlásil obžalovaný

Bavlnka, který se s „Kubou“ scházel na konspiračních schůzkách na čerpacích stanicích, si ostatně dával pozor na to, co říká do telefonu. Detektivové tak nemohli nechat nic náhodě pro případ, že by podezřelý skutečně i díky rodinným vazbám dokázal zbraně z Ukrajiny získat.

Navíc si policisté ověřili, že Bavlnka umí doručit padělané dokumenty patrně vysoké kvality, protože je používal na jinou trestnou činnost. Při domovní prohlídce se u něj našla i kulatá úřední notářská razítka.

Před soud ovšem nedorazil protřelý překupník zbraní, ale vyučený prodavač, který má autoservis. „Svou blbostí a lhaním jsem se hnal za financemi. Byl jsem za osla,“ prohlásil u soudu, kde přiznal svou vinu v celém rozsahu obžaloby.

Kromě zmíněného zbraňového podvodu se podílel i na fingovaném prodeji bytu v Brně za šest milionů korun, který ve finále překazili detektivové a dvojici prodejců zadrželi. Oba pak byli v samostatném řízení odsouzeni. Bavlnka jim poskytl padělané doklady, které podle žalobkyně nerozeznali od pravých ani na úřadech. „Sama si ji ale netroufám hodnotit,“ podotkla Paseková. Podobně byl v běhu i fixlovaný nákup vily.

Právě k výrobě padělků využil Bavlnka svou známost s druhým obžalovaným Jiřím Procházkou, který mu falešné občanské a řidičské průkazy dodával. Paseková je přesvědčená, že je i přímo vyráběl. Na dotaz iDNES.cz, zda Procházka nemohl být jen prostředníkem, odpověděla: „Nemyslím si, respektive k tomu neexistují důkazy.“

Síň rozesmály zkazky o kokainu

Z Procházkova vystoupení u soudu se navíc dalo dovodit, že pro případného šéfa by byl velkým bezpečnostním rizikem. Minimálně v minulosti totiž užíval drogy a působil zmateným dojmem. „Neříkejte mi pořád ‚dobrý den‘,“ ohradil se soudce Ondřej Klusák.

Zároveň Procházka soudní síň rozesmál, když popisoval, že minimálně při svých nedávných služebních cestách do zahraničí zjistil, že ve Španělsku se dá dobře sehnat kokain. Vinu rovněž v celém rozsahu doznal.

Třetím odsouzeným je Robert Bavlnka starší. Ten podle žalobkyně především poskytoval finanční injekce pro trestnou činnost svého syna a dalších jeho přátel, z čehož měl mít zisk. Zároveň se neoprávněně obohacoval poskytováním úvěrů. Celkově si nezákonně přišel na 2,8 milionu korun.

I on se přiznal ke všemu, co mu kladla obžaloba za vinu, jen nesouhlasil s navrhovaným peněžitým trestem 2,5 milionu korun. „Tam bych si to představoval o tu dvojku méně,“ řekl doslova a soud označil za „estébáky“. Soudce se proti tomu rázně ohradil a nakonec mu uložil peněžitý trest ve výši jednoho milionu.

Perličkou na celém jednání pak bylo, když při dotazech na majetkové poměry Bavlnka starší soudu přiznal, že nedaní příjmy z vybíraných nájmů. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i někteří obhájci si ponechali lhůtu na odvolání.