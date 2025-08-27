Za podvod s dávkami dostal ukrajinský pár 4 roky, zaplatit škodu pomohla rodina

  11:58
Jedenáct milionů korun získal neoprávněně mladý pár z Ukrajiny na podpůrných dávkách pro své krajany. Krajský soud v Brně ve středu dvojici odsoudil na čtyři roky do vězení za podvod, k tomu přidal vyhoštění na pět let. Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany si nechaly lhůtu pro odvolání.
Mladý pár z Ukrajiny si u Krajského soudu v Brně vyslechl trest na čtyři roky...

Mladý pár z Ukrajiny si u Krajského soudu v Brně vyslechl trest na čtyři roky vězení za podvod s dávkami pro své krajany. Dvojice si neoprávněně přišla na 11 milionů korun. (27. srpna 2025) | foto: Eliška Punčochářová

Muž a žena z Ukrajiny se u soudu přiznali, že do Česka dováželi své krajany a...
Muž a žena z Ukrajiny se u soudu přiznali, že do Česka dováželi své krajany a...
Čeští policisté dopadli dvojici z Ukrajiny, která neoprávněně čerpala...
Mladý pár z Ukrajiny si u Krajského soudu v Brně vyslechl trest na čtyři roky...
„Mladý pár měl na území České republiky vyřizovat dávky pro ukrajinské občany, sami si však část z vyplácených peněz nechávali, přestože na ně nárok neměli. Potvrzení o pobytu byla falešná. Své krajany, pro které dávky žádali, vozili do Česka a zpět,“ popsala státní zástupkyně Petra Goláňová.

Podotkla, že kromě samotného podvodu tkví problém i v tom, že takovéto chování oslabuje důvěru v systém.

Ukrajinský pár inkasoval miliony na dávkách pro krajany, fiktivní příjemce dovážel

Stejně situaci při odůvodnění trestu viděl i soud. „Na Ukrajině žijí lidé ohrožení na životě, kterým Česká republika dobrovolně pomáhá. To však vyvolává ve společnosti sociální napětí, které pár svou činností určitě zvýšil,“ uvedl soudce Martin Vrbík. Reagoval tak na snahu obhajoby o udělení podmíněného trestu.

Třicetiletí partneři se již v dřívějším soudním přelíčení zavázali ke snaze většinu vzniklé škody uhradit po skončení výkonu trestu. „Momentálně se podařilo z rodinných financí od babičky a tety získat asi 2,5 milionu korun. Při propadnutí majetku, třeba auta ve vlastnictví páru, by mohla částka činit až polovinu vzniklé škody,“ prohlásil obhájce Ivana S. u soudu.

Pachatelům hrozilo až deset let, soud však i přes výši a povahu škody trest výrazně snížil. „Roli hrála bezúhonnost obou ukrajinských občanů, prohlášení viny i to, že část škody už uhradili. Je pro ně štěstí, že mají milující rodinu, která jim v takové situaci potřebné peníze pro splacení poskytla,“ komentoval Vrbík.

Ukrajinci podváděli s dávkami pro krajany. Ještě mají šanci dostat nižší trest

Pár se ke všem skutkům doznal, Ivan S. na sebe vzal většinu viny. „Partnerku jsem do toho ‚namočil‘ já, rozhodně nenese stejnou vinu. Budu si to navždy vyčítat,“ pronesl obžalovaný u soudu. Muž, původem celník, dodal, že doufal v nižší trest partnerky Khrystyny S., aby se mohla co nejdříve vrátit k dceři.

„Soud seznal, že po přiznání viny není možné se pitvat v tom, kdo co konkrétně činil. Není možné si myslet, že by obžalovaná jezdila z Česka na Ukrajinu a zpět jen jako doprovod svého partnera,“ odůvodnil Vrbík, proč mají oba pachatelé trest stejný.

Policie se začala případem zabývat na začátku letošního roku. Při prohlídce hotelu, ve kterém byl pár v době své činnosti ubytovaný, nalezla platební karty, hotovost a mobilní telefony. Komunikace v nich i údaje z celkem 74 platebních karet o účtech ukázala na povahu podvodu. Kde přesně peníze skončily, není zcela jasné.

3. června 2025

