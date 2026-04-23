První z obviněných kvůli brněnské pískovně míří k soudu, sjednal si dohodu

Krajský soud v Brně ve čtvrtek začne projednávat dohodu o vině a trestu v kauze pískovny v Brně-Černovicích, kterou si sjednal jeden z obviněných. Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ho viní z přijetí úplatku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
Pískovna Černovice | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Nynější pískovna v Černovicích se má během příštích desetiletí proměnit v...
Momentálně se pískovna v Černovicích zaváží odpadem.
Podle dohody by obviněný dostal tříletý trest podmíněně odložený na pět let, uvedlo už dříve na webu Vrchní státní zastupitelství. Dohodu soud může, ale nemusí schválit.

Policisté ve věci zasahovali v Brně ve druhé polovině října 2022, původně obvinili sedm lidí a dvě firmy. V kauze se jednalo o snahu organizované zločinecké skupiny ovládnout městskou společnost. Později policisté obvinění rozšířili na 11 lidí a čtyři firmy.

Na konci roku 2024 jednoho z obviněných z kauzy vyloučili do samostatného řízení, následně s ním žalobkyně sjednala dohodu o vině a trestu. Podle státní zástupkyně se jedná o spolupracujícího obviněného. V dohodě s ním sjednala spolu s podmíněným trestem i majetkový postih 12,5 milionu korun a trest zákazu výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech na deset let.

Nynější pískovna v Černovicích se má během příštích desetiletí proměnit v největší park Brna.
Policisté v kauze zasahovali v Brně na bytovém odboru magistrátu, na radnicích čtvrtí Brno-sever a Brno-Černovice, v černovické pískovně a v kanceláři tehdy končícího primátorčina náměstka a pozdějšího ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Hladíka policie neobvinila.

Mezi tehdy obviněnými byli například bývalý tajemník radnice Brno-střed Radovan Novotný, podnikatel Michal Horký a nyní už bývalí jednatelé pískovny a bývalí zastupitelé městské části Černovice Jiří Novotný (ČSSD) a Jiří Hasoň (KDU-ČSL).

První z obviněných kvůli brněnské pískovně míří k soudu, sjednal si dohodu

23. dubna 2026  9:24

