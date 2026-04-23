Zřejmě jsem se zbláznil, řekl bývalý ředitel pískovny. Za machinace dostal podmínku

  9:24aktualizováno  14:58
Bývalý jednatel pískovny v brněnských Černovicích Jiří Novotný dostal za přijetí úplatku a ovlivňování zakázek tříletý trest vězení s podmínečným odkladem na pět let. Krajský soud v Brně ve čtvrtek schválil dohodu, kterou obhajoba vyjednala se státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Novotný je prvním obviněným, který kvůli této kauze stanul před soudem.
Krajský soud v Brně se začal zabývat věcí prvního z obviněných kvůli pískovně v Brně-Černovicích. Na snímku vpravo stíhaný Jiří Novotný (23. dubna 2026) | foto: ČTK

Novotný byl také místostarostou Černovic za sociální demokraty (nyní SOCDEM). Podle státního zastupitelství vědomě jednal ve prospěch organizované zločinecké skupiny, avšak podle dohody nebyl jejím členem. Uzavíral nevýhodné smlouvy, podílel se také na zmanipulování zakázek, které dostávaly předem vybrané firmy.

„Celý život jsem nikdy nic neprovedl. Zřejmě jsem se v tom roce musel zbláznit. Nechal jsem to běžet, to byla moje velká chyba,“ řekl soudu Novotný. Dohoda zahrnuje také osmimilionový peněžitý trest, propadnutí 4,4 milionu korun a desetiletý zákaz činnosti.

„Dohoda byla uzavřena v souladu se zákonem, není důvod ji neschválit. Soud považuje trest za adekvátní,“ uvedl soudce Michal Zámečník. Obě strany se vzdaly práva na odvolání. Zámečník zdůraznil, že ve čtvrtek senát rozhodoval jen o Novotného dohodě, nikoliv o případné vině dalších aktérů.

Nynější pískovna v Černovicích se má během příštích desetiletí proměnit v největší park Brna.
Policisté v druhé polovině října 2022 zasahovali na různých místech v Brně, například na bytovém odboru magistrátu, na radnicích městských částí, v černovické pískovně a v kanceláři tehdy končícího primátorčina náměstka Petra Hladíka (KDU-ČSL).

Policie pak obvinila sedm lidí a dvě firmy, Hladíka nikoli. Později se obvinění rozšířilo na další lidi a firmy. V kauze figurují také bývalý tajemník radnice Brno-střed Radovan Novotný, podnikatel Michal Horký a další bývalý jednatel pískovny a někdejší zastupitel Černovic za KDU-ČSL Jiří Hasoň.

Zřejmě jsem se zbláznil, řekl bývalý ředitel pískovny. Za machinace dostal podmínku

Bývalý jednatel pískovny v brněnských Černovicích Jiří Novotný dostal za přijetí úplatku a ovlivňování zakázek tříletý trest vězení s podmínečným odkladem na pět let. Krajský soud v Brně ve čtvrtek...

23. dubna 2026  9:24,  aktualizováno  14:58

