Soud zprostil dědu obžaloby, že manipuloval s vnučkou. Chtěl ji dostat do péče

Podle obžaloby naváděl dnes desetiletou vnučku proti vlastní matce, tedy své dceři. Aby dokázal svá tvrzení, odposlouchával dokonce jejich byt. Jeho údajné provinění se ale neprokázalo.

„Děje se něco, co není v pořádku, co není idylické, ale co vlastně dnes idylické je? Důkladně jsme prošli všechny důkazy, proto celý proces trval tak dlouho, ale dnešní rozhodnutí asi není velkým překvapením,“ poznamenal k rozsudku soudce David Otevřel.

Zároveň dodal, že z důkazů vyplývá i motivace obžalovaného. Ta podle všeho pramenila z jeho hlubokého vztahu k vnučce, se kterou v minulosti bydlel. Soudce na muže také apeloval, aby celou situaci vnímal střízlivěji a méně dramaticky.

„Jsem rád, že bylo spravedlnosti učiněno za dost, rozhodně jsem nechtěl kazit nikomu vztahy, šlo mi o vnučku, která ke mně měla od malička velmi blízko,“ okomentoval děda zproštění obžaloby.

Státní zástupkyně Vendula Zídková vinila muže z toto, že vnučku naváděl proti její matce. „Sděloval jí nepravdivé a negativní informace, nepřiměřeně vnučku zatahoval do úředních záležitostí a pouštěl jí nahrávky z jednání se sociální pracovnicí,“ uvedla žalobkyně. Podle obžaloby dívka pod vlivem dědečka popisovala chování své matky nepravdivě.

Muž s tím ale nesouhlasil. „Měl jsem důvodné podezření, že má vnučka problémy s matkou. Byla totiž neustále plačtivá a spavá. Matce jsem kvůli tomu navrhoval návštěvu u dětského psychologa, ale dcera to odmítala. Vnučka přitom vykřikovala ze spánku, měla tiky v obličeji, bála se hraček. Neměl jsem jinou možnost zjistit, co se s vnučkou vlastně děje,“ hájil obžalovaný, proč do bytu své dcery bez jejího vědomí nainstaloval skryté nahrávací zařízení, aby svá tvrzení dokázal.

„Padej do postele nebo ti dám na zadek,“ zaznělo z nahrávky z bytu. Následovaly opakované zvuky hlučných úderů a pláč dívky.

Podezření na týrání měli i ve škole

V létě 2021 skončila tehdy osmiletá školačka na pět měsíců v krizovém centru v Brně-Řečkovicích, protože se odmítala vrátit k matce. „Křičela na mě, tahala mě za vlasy, shazovala mě na zem a kopala mě do břicha,“ vypověděla dívka. Dále uvedla, že ji matka nechávala za trest stát venku na balkoně jen ve spodním prádle.

Děda vnučce ve všem plně věřil a neměl pochybnosti, jestli si náhodou nevymýšlí. Matky se ale na to nezeptal.

Podezření na týrání dívky potvrzovala i výpověď jedné z učitelek základní školy. Ta zaznamenala její roztrhané oblečení a jednou slyšela, jak se baví s kamarádkou o tom, že ji „maminka kopla do břicha“. Učitelka si ji proto vzala stranou a objevila na jejím těle modřiny a škrábance. Matka dívky tvrdila, že ji odháněla od psa a že modřiny má také od něj.