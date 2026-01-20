Muž nesouhlasí s pokutou za zveřejněné údaje Sobotky a Špidly, soud řeší odvolání

Autor: ,
  9:42
Případem Igora Mižáka, který založil a spravoval web White Media, se v úterý začne zabývat odvolací Krajský soud v Brně. Web podle žalobce zveřejnil stovky až tisíce soukromých listin a dat včetně bývalých premiérů Bohuslava Sobotky či Vladimíra Špidly (tehdy oba ČSSD, nyní SOCDEM), městský soud za to muži dříve uložil peněžitý trest 200 tisíc korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Mižák žije v Austrálii, podle svého obhájce se cítí nevinen. Kromě něj se odvolali i tři poškození, a to proti výroku o náhradě nemajetkové újmy, když je soud i s dalšími odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.

Městský soud v Brně ve věci rozhodl loni 13. května. „Web jednoznačně řídil a několik let provoz platil pan obžalovaný. O vině není pochyb,“ uvedl tehdy soudce Pavel Horna.

Hacknul účty premiérů, špinil migranty, viní muže. Web jsem jen spravoval, hájí se

Kromě toho Mižák podle soudce umožnil neznámým pachatelům na webu zveřejňovat data získaná po překonání zabezpečení. Mezi poškozenými jsou bývalí politici, arabisté, zaměstnanci Amnesty International či další lidé, kteří veřejně vystupovali proti rasismu, xenofobii a sexuální diskriminaci.

Kromě bývalých předsedů vlády jsou to například kněz a filozof Tomáš Halík, zpěvák a skladatel Michael Kocáb či bývalá politička Kateřina Bursíková Jacques. Jde o čtyřicet až padesát lidí, kterým hackeři napadli počítačové účty. Fotografie jejich osobní korespondence z e-mailů či kopie dokladů, osobních dat, telefonních čísel se následně objevily na webu White Media registrovaném v USA.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...

Ve své době byly Uměleckoprůmyslové závody v Bučovicích na Vyškovsku vůbec největším nábytkářským podnikem v Československu. Svého rozmachu dosáhl podnik v 70. letech minulého století, kdy se ve...

Zdravotnice soudí za smrt studenta. Vždyť vám umře! burcovala je tehdy operátorka

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

Okresní soud ve Vyškově ve středu pokračoval v projednávání případu úmrtí studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Během hlavního líčení zazněl mimo jiné záznam hovoru zdravotnic a vojáků s...

Nic pro klaustrofobiky. Podívejte se, jak se záchranáři plazili k zraněnému jeskyňáři

Hasiči v animaci ukázali, jak náročná byla záchrana zraněného jeskyňáře.

Plazení úzkými štěrbinami, kudy se sotva protáhne dospělý člověk, je v jeskyních náročné i pro zdravého a zdatného jedince. O víkendu ale čekal na osm desítek hasičů a záchranářů mimořádná záchranná...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Přes zachránce jsem jel jak kamenný blok v Egyptě. Jeskyňář líčí cestu z podzemí

Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá...

V sobotu ráno coby dobrovolný hasič odklízel stromy. O pár hodin později si při bádání v jeskyni v Moravském krasu nešťastnou náhodou zlomil nohu a uvázl na téměř 22 hodin v podzemí. Nyní je...

Muž nesouhlasí s pokutou za zveřejněné údaje Sobotky a Špidly, soud řeší odvolání

ilustrační snímek

Případem Igora Mižáka, který založil a spravoval web White Media, se v úterý začne zabývat odvolací Krajský soud v Brně. Web podle žalobce zveřejnil stovky až tisíce soukromých listin a dat včetně...

20. ledna 2026  9:42

V souboji o Lužánky přituhuje. Stavba nového stadionu láká i Metrostav

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

Měla to být spíš formální záležitost. Z veřejného řízení o to, kdo získá městské pozemky v Brně za Lužánkami a postaví na nich nový fotbalový stadion, se však stal souboj hned tří hráčů. Majitel...

20. ledna 2026  6:19

Do Dyje unikly protrženou jímkou výkaly, čpavek z nich ohrožuje ryby

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky místní farmy, u ekologické havárie zasahovali hasiči. Podle nich uniklo až tři tisíce metrů krychlových výkalů. Největším...

19. ledna 2026  10:23,  aktualizováno  19:09

Palác, který zbořil mýtus v centru Brna. Omega slaví 20 let, emoce už opadly

Kvůli zasazení mezi historické objekty na náměstí Svobody se proti brněnskému...

Při svém otevření vyvolal nemalé emoce. Moderním vzhledem palác Omega v roce 2006 „zvedl tlak“ mnoha Brňanům, které pobouřilo jeho zasazení do proluky v samotném srdci historické zástavby. Jistou...

19. ledna 2026  16:18

Nedaleko brněnského centra hořel přízemní dům, dým byl vidět z dálky

Požár přízemní budovy v brněnské Francouzské ulici (17. ledna 2026)

Požár přízemního domu likvidovali hasiči v sobotu večer ve Francouzské ulici nedaleko centra Brna. Z místa stoupal před soumrakem hustý černý dým. Shořela část nevyužívaného jednopodlažního objektu...

17. ledna 2026  18:03,  aktualizováno  19. 1. 14:47

Koňská hlava stará 15 tisíc let. Vědci našli v Moravském krasu unikátní rytinu

Detail rytin na vápencovém bloku ze Švédova stolu. Na snímcích jsou ukázky...

Vědci odhalili v jeskyni Švédův stůl v Moravském krasu rytinu starou zhruba 15 tisíc let, tedy z konce poslední doby ledové. Nález podle nich představuje mimořádnou ukázku magdalénského umění...

19. ledna 2026  10:08

Výlet na bobří hráz či pod vodu. Chátrající zámek ožije za stovky milionů

Oblast Soutoku má přiblížit zábavnou formou nová expozice na břeclavském zámku....

Zažil Přemyslovce, Lichtenštejny i dvě armády a pod zemí skrývá pozůstatky po slovanském opevnění z 12. století. Přesto břeclavský zámek dosud chátral a peníze na obnovu byly těžko k sehnání. Sloužil...

19. ledna 2026  5:18

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Otužilec se utopil v lomu na Brněnsku, zřejmě chtěl plavat pod ledem

Zhruba jedenáct metrů hluboké kaolinové jezírko mezi obcemi Maršov a Lažánky na...

V bývalém lomu u Maršova na Brněnsku se v neděli dopoledne utopil muž středního věku. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš ztratil orientaci.

18. ledna 2026  12:07,  aktualizováno  14:52

Unikátní sonda do myšlení soudruhů: když Derfler kritizoval bití, dovolil si moc

Premium
Disident a chartista František Derfler se vymezil proti policejní brutalitě při...

Palachův týden, událost stará 37 let, znamenala v tehdy stále ještě normalizačním Československu nevídané vzedmutí občanského odporu proti komunistickému totalitnímu režimu. Dvacet let poté, co se na...

18. ledna 2026

S psychickými problémy pomáhá aplikace. „Lidé nám píšou, že stojí na kolejích“

Veronika Kamenská založila projekt Nepanikař, jehož součástí je i aplikace...

Po vlastní zkušenosti s duševním onemocněním se rozhodla ulevit těm, které trápí podobné obtíže. Založila tak projekt Nepanikař, jehož součástí je aplikace nabízející první psychologickou pomoc, již...

17. ledna 2026  13:11

Vlak na Blanensku srazil a usmrtil ženu. Spěchala kolem sklopených závor

Ilustrační snímek

V Doubravici nad Svitavou na Blanensku v pátek odpoledne vlak srazil a usmrtil ženu, která přebíhala přes přejezd. Kvůli neštěstí se zastavil provoz na koridoru mezi Brnem a Českou Třebovou....

16. ledna 2026  18:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.