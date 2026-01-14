Stát musí kvůli hluku ze silnice zaplatit muži 150 tisíc. Trpí i další, říká

Autor: ,
  13:39
Stát musí Liboru Dolákovi z brněnských Bosonoh zaplatit 150 tisíc korun jako odškodnění za to, že musel kvůli rozhodnutí jihomoravské krajské hygienické stanice snášet zvýšený hluk z dopravy. Hygienici totiž v roce 2016 vydali pro silnici druhé třídy, která vede paralelně s dálnicí D1 na okraji Brna, hlukovou výjimku. Brněnský soud ji ale o dva roky později jako nezákonnou zrušil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: David Půlpán

Odvolací senát pražského městského soudu potvrdil květnový verdikt Obvodního soudu pro Prahu 2, který v kauze rozhodoval potřetí. Dvakrát mužovy nároky zamítl, naposledy se však musel řídit nálezem Ústavního soudu. Podle něj kvůli výjimce udělené hygieniky nemusely krajské organizace další roky dělat žádná opatření, aby v oblasti hluk snížily.

Dolák se žalobou domáhal náhrady škody ve výši 500 tisíc korun. Prvoinstanční soud uznal jako adekvátní částku 150 tisíc, s čímž odvolací senát souhlasil. „Podle našeho názoru odpovídá individuální nepohodě, která byla žalovanému způsobena,“ uvedl v odůvodnění soudce Pavel Vlach. Odškodnění podle něj také koresponduje s částkami přiznanými v dřívějších podobných případech.

Soud hygienikům vytkl, že neřešili hluk z D1 v obcích. Musí to napravit

Dolák považuje odškodnění za nízké, Česká republika podle něj podobné zásahy do zdraví či pohody lidí hodnotí velmi málo. Dolák uváděl, že byl vystaven nadměrnému hluku dlouhodobě dvacet let. Hygienická stanice vydávala výjimku opakovaně, soud však podle Vlacha mohl rozhodovat jen o době po vydání poslední z nich.

Manželé Dolákovi se domáhali náhrady újmy způsobené nezákonným rozhodnutím. Postupovali podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Újma spočívala ve stresu, obavách, ohrožení a zhoršení zdravotního stavu a celkově snížené kvalitě života. Požadovali po ministerstvu zdravotnictví půl milionu korun pro každého.

Obyvatele severu Brna sužuje hluk z aut, podle silničářů je však v normě

Obvodní soud, Městský soud v Praze ani Nejvyšší soud jim nevyhověly. Po nálezu Ústavního soudu musely rozhodovat znovu, ovšem z procesních důvodů jen o nároku Libora Doláka. Jeho manželka totiž v minulosti nepodala dovolání k Nejvyššímu soudu, a spor tak pro ni skončil.

Jak městská část Bosonohy, tak blízké Troubsko na Brněnsku jsou dlouhodobě silně zatížené hlukem z dopravy. Dolák již dříve uvedl, že podle jeho názoru podobně jako on trpí hlukem přibližně tisícovka lidí kolem silnice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Ojedinělý zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže,...

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže, který uvázl v jeskyni. Byl zraněný a nemohl se dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných...

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči...

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...

Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...

Ve své době byly Uměleckoprůmyslové závody v Bučovicích na Vyškovsku vůbec největším nábytkářským podnikem v Československu. Svého rozmachu dosáhl podnik v 70. letech minulého století, kdy se ve...

Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo

Bruslení na zamrzlém rybníce.

Doslova mrazivé pátrání absolvovali v úterý policisté u Vranovské přehrady na Znojemsku, kde hledali muže, který se v pondělí nevrátil z bruslení. Neblahá předtucha se potvrdila, když pátrači...

Stát musí kvůli hluku ze silnice zaplatit muži 150 tisíc. Trpí i další, říká

Čtyřkilometrová protihluková stěna začíná za mimoúrovňovou křižovatkou u Časů.

Stát musí Liboru Dolákovi z brněnských Bosonoh zaplatit 150 tisíc korun jako odškodnění za to, že musel kvůli rozhodnutí jihomoravské krajské hygienické stanice snášet zvýšený hluk z dopravy....

14. ledna 2026  13:39

Zdravotnice soudí za smrt studenta. Vždyť vám umře! burcovala je tehdy operátorka

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

Okresní soud ve Vyškově ve středu pokračoval v projednávání případu úmrtí studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Během hlavního líčení zazněl mimo jiné záznam hovoru zdravotnic a vojáků s...

14. ledna 2026  12:51

Chci vidět krev, křičel chlapec, který škrtil vychovatelku. Je neškodný, řekli lékaři

Areál Diagnostického ústavu Brno

V brněnském diagnostickém ústavu museli o víkendu zasahovat policisté. Čtrnáctiletý chlapec tam napadl dvě vychovatelky, poté ohrožoval nožem i vychovatele, který situaci přišel vyřešit. U toho...

14. ledna 2026  11:54

Sexuální násilí kněze znovu vyšetří. Policie má na čin nahlížet i očima oběti, řekl soud

ilustrační snímek

Policie chybovala v kauze ženy, která před více než deseti lety podala trestní oznámení na kněze kvůli údajnému sexuálnímu násilí. Policisté případ třikrát odložili. Stížnosti ženy dnes vyhověl...

14. ledna 2026  10:20,  aktualizováno 

Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...

Ve své době byly Uměleckoprůmyslové závody v Bučovicích na Vyškovsku vůbec největším nábytkářským podnikem v Československu. Svého rozmachu dosáhl podnik v 70. letech minulého století, kdy se ve...

14. ledna 2026  5:05

Lidé upozornili policii na kličkující auto, jeho řidič prokládal pivo vodkou

Kličkující řidič nadýchal přes čtyři promile

Hned několik řidičů znepokojilo auto, které v neděli odpoledne podivně kličkovalo na frekventované silnici mezi Blanskem a Lipůvkou. Přivolaní policisté vůz zastavili a jeho šoférovi naměřili přes...

13. ledna 2026  12:40

Řecký démon v brance Brna? V házené už jde skoro o tradici

Marco-Jan Terlecki z KP Brno zasahuje.

Chytá, učí mladé gólmany, dokonce i střílí góly. Brněnská házená je na vzestupu, klub z Králova Pole se drží na předních místech extraligové tabulky, navíc došel do osmifinále Evropského poháru. V...

13. ledna 2026  12:09

Žena se na Brněnské přehradě propadla ledem, strážníci ukázali nebezpečné bubliny

Strážníci ukázali nebezpečnou bublinu v ledu na Brněnské přehradě

Skryté riziko číhá na ty, kteří si užívají led na Brněnské přehradě. Zatímco většina této vodní plochy je pokrytá silnou zamrzlou vrstvou, na některých místech v oblasti Rokle je led kvůli teplým...

13. ledna 2026  11:13

Brno mění strategii. Místo semaforů zastaví drzé motoristy v centru sloupky

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...

Červená na semaforu měla od ledna bránit řidičům, aby neoprávněně nevjížděli na náměstí Svobody v centru Brna mimo vymezené časy. Jenže světla u náměstí nejsou a ani nebudou. Do hry se teď vracejí...

13. ledna 2026  5:30

Olomoucký kapitán Breite má namířeno do Artisu. Kluby zatím přestup nepotvrdily

Olomoucký záložník Radim Breite (vlevo) a Marcel Čermák z Dukly

Fotbalisty Sigmy Olomouc zřejmě překvapivě opustí kapitán Radim Breite. Šestatřicetiletý záložník má namířeno do druholigového Artisu Brno, uvedl na sociální síti X hráčův agent Jiří Müller. Kluby...

12. ledna 2026  18:04

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Nesměla se narušit stabilita, rizikem byly i zplodiny. Střelmistr líčí zásah v jeskyni

Premium
Střelmistr hasičů Milan Ňorek při práci v jeskyni.

Bez střelmistra hasičů Milana Ňorka, který rozšířil chodby v jeskyni v Moravském krasu, by jen těžko o víkendu záchranáři dostali ven zraněného speleologa. Průchody byly natolik úzké, že jiná...

12. ledna 2026

Nic pro klaustrofobiky. Podívejte se, jak se záchranáři plazili k zraněnému jeskyňáři

Hasiči v animaci ukázali, jak náročná byla záchrana zraněného jeskyňáře.

Plazení úzkými štěrbinami, kudy se sotva protáhne dospělý člověk, je v jeskyních náročné i pro zdravého a zdatného jedince. O víkendu ale čekal na osm desítek hasičů a záchranářů mimořádná záchranná...

12. ledna 2026  11:16,  aktualizováno  15:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.