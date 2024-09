Podplácel, aby dcera získala obecní byt, řekl soud. Policista dostal podmínku

Speleologové pracující v Králově jeskyni u Tišnova na Brněnsku se mohou pochlubit dalším objevem. Pronikli do nových prostor, kde se nachází takzvané sintrové jezírko. To je ve třech řadách nad sebou...

Do jednání o převzetí fotbalové Zbrojovky Brno, jejíž prodej v současnosti probíhá, se vrátil i jeden velmi silný hráč. Po bezmála pěti letech o nyní druholigový klub znovu usiluje brněnský miliardář...

U Svitávky na Blanensku se dnes odpoledne srazila multikára s osobním vozem. Jeden člověk při nehodě zemřel, další se těžce zranil. Podle prvotních informací řidič osobního auta přejel do protisměru,...

Brnu hrozí stoletá voda, na niž není připraveno. Hasiči evakuovali chatovou oblast

Aktuální deště by podle nejhoršího scénáře mohly přinést do Brna až stoletou vodu, na kterou však město momentálně není připraveno. Upozornil na to ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tůma. Voda...