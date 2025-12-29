Za najetí autem do lidí ve Znojmě dostal hoch podmínku. Mstil se znesvářenému klanu

Autor:
  15:22
Dramatickým způsobem letos v létě vyvrcholily dlouhodobé rozepře mezi dvěma romskými skupinami ve Znojmě. Šestnáctiletý mladík sedl do auta a v městském parku najel do hloučku členů znepřáteleného klanu. Za tento atak, při němž se nikdo nezranil, obdržel minulý týden u soudu podmíněný trest.
Znojemský dům, na jehož romské obyvatele si místní stěžují kvůli nepořádku,...

Znojemský dům, na jehož romské obyvatele si místní stěžují kvůli nepořádku, zápachu a hluku. (červen 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Znojmo sužuje chování nových romských rodin. Radnice chystá další sérii...
Znojemský dům, na jehož romské obyvatele si místní stěžují kvůli nepořádku,...
Znojemské koupaliště hlídá ochranka. Jde o reakci na incident z léta 2024, kdy...
Znojemský dům, na jehož romské obyvatele si místní stěžují kvůli nepořádku,...
11 fotografií

O rozsudku Krajského soudu v Brně informoval server Novinky. Podle něj byla rozbuškou k násilí domluvená svatba členů dvou znesvářených klanů. Některé delikátní informace o snoubencích se totiž ukázaly být nepravdivé, což zasáhlo čest obou rodin. Právě ochrana cti měla být motivací k činu mladíka za volantem šedého SUV.

Ten do hloučku lidí ze znepřátelené skupiny, v němž bylo i nejméně jedno dítě, najel v červnu rychlostí kolem 30 kilometrů v hodině. Napadení lidé stihli uskočit a nedošlo tak k žádnému zranění. Policisté mladistvého útočníka rychle zadrželi a obvinili jej z pokusu těžkého ublížení na zdraví na dvou a více lidech.

Mladík skončil ve vazbě, incident však měl pokračování. Když se v září rozhodlo o prodloužení vazby, následovala srážka dvou aut ve Vídeňské ulici, kterou podle policistů jeden řidič způsobil záměrně.

Rozepře kvůli odlišnému původu

Jádrem dlouhodobých sporů mezi romskými komunitami ve Znojmě je údajně jejich odlišný původ.

„Asi před rokem se sem přistěhovali jedni z Brna. Říká se, že jsou z Cejlu, kde jim barák někdo odkoupil a vystěhoval je sem. Ať je to, jak chce, přistěhovalých je tu každopádně několik, prý ještě ze Slovenska a Ostravy. A protože jsou různí, nebudou spolu asi nikdy vycházet,“ domnívá se žena, se kterou v létě mluvila redaktorka iDNES.cz.

Ve Znojmě to vře kvůli chování nových romských rodin, bojí se i turisté

Informace, že aktuální problémy začaly právě s příchodem nových Romů, má i místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo). „Místní se chovali povětšinou v pořádku a nezacházeli do takových extrémů,“ uvedl.

Radnice i na základě předchozích problémů se skupinou, která se do města přistěhovala, začala jednat s majitelem domu, který ji ubytoval. Ten po dohodě s městem rozdal výpovědi a minimálně část problémových Romů se odstěhovala do jiného bydlení v místní části Oblekovice.

Máte poslední šanci, upozornil soudce

Obviněný mladík strávil ve vazbě půl roku, minulý týden pak stanul před soudem. Veřejný žalobce Marek Vagai pro něho chtěl rok vězení, soudní senát v čele s Martinem Hrabalem však nakonec udělil dvouletý trest podmíněně odložený na tři roky, spojený s dohledem probačního úředníka a nutností nastoupit na program zaměřený na prevenci páchání trestné činnosti.

Topení školáka se řeší jako přestupek, znojemskou plovárnu pohlídá ostraha

„Zásadní při trestání mladistvých je snaha o změnu chování. Proto se nám jeví podmínka lepší. Možná obžalovaný podmínku nevnímá jako trest, ale opak je pravdou. Bude to pro něj znamenat tu zásadní okolnost, zda se ve zkušební době osvědčí a bude žít řádným životem, nebo ne. A pokud ne, jsou tu ve hře další dva roky vězení,“ citovaly soudce Novinky.

Podle Hrabala byl pro drobného mladíka pobyt ve vazbě nepochybným varováním. Zároveň jej upozornil, aby v případě dalšího prohřešku nežadonil o poslední šanci. „Tu poslední šanci jste dostal teď,“ oznámil Hrabal.

30. června 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Praskající panelák v Brně půjde k zemi, ve hře je i demolice domů v sousedství

Propadající se a již prázdný bytový dům v Židenicích čeká místo opravy...

Je jedním z nejznámějších městských bytových domů v brněnském Juliánově. Žlutý panelák na adrese Krásného 2, 4 a 6 se „proslavil“ velkými trhlinami a popraskanými zdmi uvnitř. Budova se špatnými...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Posílám malovánku pod stromeček. Dopisy ukazují, jak tvrdé bylo vězení v 50. letech

Vánoce v roce 1959 v rodině zavřeného Petra Záleského.

Narodil se na jihu Moravy a dospíval v době, kdy se svoboda rychle vytrácela. Život Petra Záleského poznamenala víra, odpor ke komunistickému režimu i zkušenost politického vězně. V prosinci 1958...

Zloděje ujíždějící před policií lapila slepá ulice, jeden se pak schovával u popelnic

ilustrační snímek

Nepříliš šťastnou únikovou trasu zvolili dva muži, kteří o víkendu vykradli trafiku na Brněnsku. Když jejich auto s lupem dostihli policisté, snažil se je řidič setřást, jenže zabočil do slepé ulice....

29. prosince 2025  11:30

Vyškov marně hledal místo pro ohňostroj, jinde na jižní Moravě jej uspořádají

Italský ohňostroj Oheň voda plamen, vítěz hlavní mezinárodní ceny přehlídky...

Zákon sice letos výrazně zpřísnil podmínky pro využívání pyrotechniky a odpalování ohňostrojů, přesto se mohou obyvatelé některých jihomoravských měst těšit, že na přelomu roku ohnivou show na obloze...

29. prosince 2025  10:18

Salát mám fakt vymakaný. Gurmán Flek o dobrém jídle, lásce k Brnu i rychlé jízdě

Libor Hájek z Pardubic a Jakub Flek (vpravo) z Brna.

Přestože vyrůstal a dlouho hrál hokej takřka výhradně v západních Čechách, momentálně je hlavní tváří brněnské Komety. Kapitán, nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč, reprezentant, miláček...

29. prosince 2025  9:09

Brno sjednotilo formuláře na obecní byty, od ledna bude možné žádat i online

ilustrační snímek

Co městská část Brna, to jiný formulář žádosti o obecní byt. Opakované vypisování totožných údajů ale žadatelům od ledna skončí. Navíc Brno umožní podávat žádost o byt, kterých vlastní přes 28 tisíc,...

29. prosince 2025  5:56

Ve dne ajťák, večer vinař. Nejraději sleduji, jak víno v lahvi zraje a mění se, říká

Martin Pitra se v rodinném vinařství z Dolních Dunajovic na Břeclavsku stará o...

Vinařství a informační technologie. Pro mnoho lidí těžko představitelná kombinace, avšak Martin Pitra dokazuje, že tyto dva světy skloubit lze. V malém rodinném vinařství z Dolních Dunajovic na...

28. prosince 2025  11:48

Jelínek stále v ráži, Brňané znovu druzí. Ostravský Svoboda nastřílel rekord sezony

Adam Lukeš z Pardubic útočí, brání ho Milan Tomáš Stráněl (vlevo) a Šimon...

Brněnští basketbalisté zvítězili v 18. ligovém kole v Pardubicích 77:64 a vystřídali Východočechy na druhém místě tabulky. Výhrou týmu z moravské metropole skončil i druhý vzájemný zápas v sezoně. ...

27. prosince 2025  19:28,  aktualizováno  21:59

Poláci porazili na jihu Moravy dominantní Slováky. Láká je víno, historie i trhy

Vánoční trhy v Brně (21. listopadu 2025)

Snaha přitáhnout Poláky do Jihomoravského kraje se vyplatila. V létě patřili mezi nejpočetnější skupinu zahraničních turistů a předčili tak i Slováky, kteří dlouhodobě v této oblasti dominovali. Na...

27. prosince 2025  11:07

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Posílám malovánku pod stromeček. Dopisy ukazují, jak tvrdé bylo vězení v 50. letech

Vánoce v roce 1959 v rodině zavřeného Petra Záleského.

Narodil se na jihu Moravy a dospíval v době, kdy se svoboda rychle vytrácela. Život Petra Záleského poznamenala víra, odpor ke komunistickému režimu i zkušenost politického vězně. V prosinci 1958...

26. prosince 2025  18:51

Týrání, nemoci, alkohol. Příběhy bezdomovců, kteří dostali novou šanci

Premium
U nádraží v Brně se poslední týdny nepovaluje tolik bezdomovců a dalších osob,...

Potulují se po ulicích, obsazují parky, leží na lavičkách, někdy přímo na dlažbě. Noclehárnou se jim staly podchody nebo prostor před bývalou poštou vedle hlavního vlakového nádraží. Kdo prochází...

26. prosince 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
CNC FRÉZAŘ - I ABSOLVENT (35-45.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 35 000 - 45 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Špičkového brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan kupují Japonci

Společnost Tescan vyrábí elektronové mikroskopy už tři desetiletí a patří mezi...

Brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan kupuje japonský výrobce analytických a měřicích přístrojů Shimadzu. Cena je předběžně 678 milionů dolarů (přibližně 14 miliard korun), uvedla...

26. prosince 2025  8:50

Byt plný krabic, trénink po minutách. Manželé dobývají tituly v sudoku a puzzle

Manželé Jana a Jakub Ondrouškovi z Brna vystoupali na světové scéně ve skládání...

Luštění sudoku nebo skládání puzzle je pro mnoho lidí relaxační zábava, může jít však též o vrcholové sporty. A do Brna v nich míří díky manželům Janě a Jakubovi Ondrouškovým jedna medaile za druhou...

25. prosince 2025  13:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.