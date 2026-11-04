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Zbitému a spoutanému seniorovi hrozila smrt. Podle žalobce to nebyl pokus o vraždu

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  11:32

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Před Vrchním soudem v Olomouci stanul 4. listopadu 2026 David Žaloudek obžalovaný z pokusu o loupežnou vraždu seniora na Brněnsku. | foto: ČTK

Nejen samotný obžalovaný se chtěl domoci mírnějšího trestu, ale v tomto případě o něj usiloval netypicky také žalobce. Jednání Davida Žaloudka, který ztloukl a spoutal seniora, jemuž bez včasné pomoci hrozila smrt, totiž kvalifikoval „jen“ jako loupež a porušování domovní svobody. Soud však muže nakonec potrestal za pokus o loupežnou vraždu.

Šestačtyřicetiletý David Žaloudek se podle obžaloby loni v září vydal krást do domu na Brněnsku, když se v hospodě dozvěděl, že jeho majitel zemřel. Jenže dům nebyl prázdný. Když vnikl do ložnice, narazil tam na bratra zesnulého muže.

Sedmasedmdesátiletého seniora podle spisu udeřil pěstí do obličeje, poté jej odvedl do sklepa, kde jej znovu napadl pěstí a kopnutím. Poté se mu snažil omotat hlavu igelitem a lepicí páskou, což se mu však nepodařilo, nakonec jej lepicí páskou spoutal. Zraněného muže nechal v zadní místnosti sklepa. Muži se podařilo se osvobodit a přivolat si pomoc.

Před Vrchním soudem v Olomouci stanul 4. listopadu 2026 David Žaloudek obžalovaný z pokusu o loupežnou vraždu seniora na Brněnsku.
Před Vrchním soudem v Olomouci stanul 4. listopadu 2026 David Žaloudek obžalovaný z pokusu o loupežnou vraždu seniora na Brněnsku.
Před Vrchním soudem v Olomouci stanul 4. listopadu 2026 David Žaloudek obžalovaný z pokusu o loupežnou vraždu seniora na Brněnsku.
Před Vrchním soudem v Olomouci stanul 4. listopadu 2026 David Žaloudek obžalovaný z pokusu o loupežnou vraždu seniora na Brněnsku.
4 fotografie

Státní zástupce původně muže obžaloval z loupeže a porušování domovní svobody, kde by pachateli hrozila sazba pět až 12 let. Žaloudek chtěl také u soudu prohlásit vinu, Krajský soud v Brně ji však nepřijal a stejně tak ani návrh státního zástupce. Jednání muže překvalifikoval jako loupež a pokus o vraždu se sazbou podstatně vyšší. Obžalovaný mohl dostat až 20 let, nakonec odešel s šestnáctiletým trestem odnětí svobody.

Tento verdikt dnes potvrdil i odvolací Vrchní soud v Olomouci, který odvolání obžalovaného i státního zástupce zamítl. Podle odvolacího soudu Krajský soud v Brně postupoval zcela správně, když původní návrh žalobce shodil ze stolu. Rozsudek je tak pravomocný.

„Kvalifikace je zcela přiléhavá, trest je ukládán při spodní hranici trestní sazby,“ uvedl předseda soudního senátu Roman Raab.

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Jak se ostatně uvádí ve spisu, senior utrpěl rozsáhlé poranění hlavy, především mozkové části. Podle znalců byl mechanismus zranění značné intenzity, seniorovi pachatel uštědřil několik ran a kromě poranění mozku mu způsobil také zlomeninu obratle. Podle znalců by bez poskytnutí včasné lékařské pomoci zemřel.

Žaloudek se navíc po cestě z domu zbavoval důkazů. Podle soudu mu při ukládání trestu přitěžovala ziskuchtivost, spáchání více trestných činů a útok vůči muži vysokého věku.

„Strašně moc lituji toho, co jsem způsobil. V žádném případě jsem nikoho nechtěl zabít, šel jsem obyčejně krást, a pak se to zvrhlo. Nejsem žádný vrah,“ uvedl dnes u soudu Žaloudek.

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