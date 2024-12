Alkoholika soudí, že surově zbil družku holí. Zatímco umírala, sledoval seriály

V osudný večer letos v květnu se senior vrátil do svého bytu v Hrušovanech u Brna z odpoledního popíjení piva.

„Když jsem přišel domů, našel jsem partnerku, jak leží u postele se zakrvácenou hlavou. Dal jsem jí pár facek, protože měla načatou lahev vína. Říkala, že si nic nepamatuje, byla to hrůza,“ popsal obžalovaný.

„Pak se začala plazit směrem k radiátoru, zašpinila všechno okolo sebe, tak jsem ji praštil po pr... holí. Ale nejsem si vědom toho, že bych ji nějak zbil,“ dodal.

Předseda trestního senátu Roman Kafka se Kudělky zeptal, proč zraněnou ženu bil holí. Na to mu obžalovaný odpověděl, že byl naštvaný. Jeho partnerka se totiž opila, přestože jí předtím několikrát říkal, že to není dobré pro její zdraví.

Podle státního zástupce Marka Vagaie se ale události seběhly trochu jinak. „Fyzicky svoji družku napadl, a to z důvodu, že mu vadil její podnapilý stav. Opakovaně a velmi surově ji bil francouzskou holí, dupal na ni a kopal ji. Poškozená měla podlitiny po celém těle a sériové zlomeniny žeber z obou stran hrudníku. V důsledku útoku vdechla žaludeční obsah a zemřela,“ uvedl žalobce. Kudělka následně přiznal, že do poškozené lehce kopl, když se opřela o radiátor.

Soužití ze zvyku

Sám obžalovaný potvrdil, že domů dorazil okolo osmé večer, ale teprve po půlnoci šel za sousedkou, aby zavolala pomoc. „Nemohl jsem si totiž vzpomenout na číslo na doktory,“ vysvětlil Kudělka.

Podle svých slov uklidil krev na podlaze, a zatímco zraněná žena pomalu umírala, sedl si k televizi a díval se na seriály Walker Texas Ranger s Chuckem Norrisem a Kobru 11. Když se nakonec rozhodl dojít k sousedce pro pomoc, byla už jeho partnerka mrtvá.

Soudní znalci prohlásili, že obžalovaný má sklony k impulzivnímu chování, agresi a egocentričnosti. Hlavním spouštěčem ale podle nich byla Kudělkova dlouhodobá závislost na alkoholu. Ta se mimo jiné projevila i tím, že za celou dobu neprojevil lítost nad ztrátou své partnerky.

Soužití páru nebylo idylické, podle výpovědí sousedů dlouhodobě docházelo k hlasitým výměnám názorů. Někteří dokonce uvedli, že obžalovaný svou partnerku napadl už dříve.

„Byl to spíše eruptivní vztah, takové soužití ze zvyku. Obžalovaný za celou dobu ani jednou nezmínil, že by měl svou partnerku rád,“ uvedl soudní znalec Michal Pernička. Rozsudek by soud mohl vynést už ve středu.