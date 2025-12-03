Kauza Stoka je u soudu opět na začátku. Švachula chce dohodu o vině a trestu

  9:04
Brněnský krajský soud začal znovu projednávat korupční kauzu Stoka. Po zrušení původního verdiktu Vrchním soudem v Olomouci se případ vrátil po více než pěti a půl letech na začátek. Hlavním obžalovaným je někdejší místostarosta radnice Brna-střed Jiří Švachula (dříve ANO), kterého žalobce označil za hlavu organizované zločinecké skupiny. Jde o případ systematické korupce a ovlivňování veřejných zakázek v Brně.

Dříve odsouzení Švachula, podnikatelé Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka uzavřeli nedávno se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. „Vyjádřím se, až se bude projednávat schvalování dohody o vině a trestu, kterou jsem uzavřel se státním zástupcem. Teď nebudu vypovídat a odpovídat soudu, žalobci ani obhájcům,“ řekl Švachula.

Ovčarčin s trestem souhlasí a chce u soudu také potvrdit dohodu o vině a trestu. „Souhlasím s tím. Od začátku této kauzy jsem se rozhodl, že budu vypovídat pouze pravdu, tak jsem se choval v přípravném i hlavním líčením,“ prohlásil Smolka.

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní obžalovaný Jiří Švachula chce uzavřít dohodu o vině a trestu. (3. prosince 2025)
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní obžalovaný Jiří Švachula (na snímku vlevo) chce uzavřít dohodu o vině a trestu. (3. prosince 2025)
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. (3. prosince 2025)
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku někdejší vedoucí Správy nemovitostí na Brně-střed Petr Kosmák. (3. prosince 2025)
Úvodní jednání nařídil krajský soud na středu, čtvrtek a pátek. První den se dostavili všichni obžalovaní s výjimkou podnikatele Luboše Krejčího, který se omluvil ze zdravotních důvodů. Švachula má na obličeji roušku.

Původně čelilo obžalobě 11 lidí a dvě firmy. V květnu 2022 krajský soud potrestal devět lidí a obě společnosti. Za zvlášť závažný zločin zjednání výhody při veřejné zakázce a účast na organizované zločinecké skupině vyměřil Švachulovi trest devět a půl roku vězení a propadnutí majetku za miliony korun.

Podnikatelé Saman El-Talabani a Pavel Ovčarčin od soudu odešli se souhrnným šestiletým trestem a pokutami. Kromě nich uznal soud vinnými také Lubomíra Smolku a jeho firmu Kros-stav, Luboše Krejčího a jeho firmu UNO, dále někdejšího vedoucího Správy nemovitostí na Brně-střed Petra Kosmáka, šéfa investičního odboru na Brně-střed Petra Liškutina, který byl zároveň místostarostou za hnutí ANO v Brně-Ivanovicích, a rovněž bývalého politika ODS Jiřího Hose.

Netransparentní, zmatečný, nejasný. Verdikt v kauze Stoka soud rozcupoval

Proti původnímu rozsudku se odvolal státní zástupce, jeden poškozený a několik odsouzených včetně Švachuly nebo El-Talabaniho. Žalobce požadoval vyšší tresty, zároveň u některých obžalovaných žádal odsouzení za část činů, ve kterých je soud osvobodil.

Vrchní soud rozsudek zrušil po roce a půl v listopadu 2024. V odůvodnění tvrdě kritizoval práci soudců a žalobců a vytkl jim zásadní pochybení. Po přezkoumání případu dospěl k závěru, že celý proces trpí závažnými vadami.

Například Švachulu, El-Talabaniho, Ovčarčina a Smolku Krajský soud v Brně odsoudil jako členy organizované zločinecké skupiny při ovlivňování veřejných zakázek, i když v jiné části obžaloby je zároveň zprostil viny s tím, že součástí takové „party“ nebyli.

