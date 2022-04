Stoka znovu u soudu. Obžalovaní se hádali, proč spolu jezdili na dovolenou

Vzhledem k existenci nových důkazů dnes předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová zahájila další dotazování obžalovaných.

K soudu dorazili hlavní obžalovaný a bývalý místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula (dříve ANO), podnikatelé Pavel Ovčarčin, Saman El-Talabani a Petr Kalášek i někdejší šéf investičního odboru Brna-střed Petr Liškutin (dříve ANO).

El-Talabani při výpovědi o konkrétních zakázkách pro největší brněnskou městskou část opět potvrdil postup předávání informací a peněz mezi obžalovanými. „Švachula předal informace mně, já Ovčarčinovi, ten poté Lubomíru Smolkovi a ten vše řešil se stavebními firmami, někdy i spolu s Ovčarčinem,” popsal proces.

Získané úplatky údajně předával Švachulovi nazpět. „Většinou jsem mu předával částku v českých korunách, dvakrát také v eurech. To si sám přál, protože v té době hodně cestoval,” uvedl El-Talabani a popsal společné schůzky se Švachulou a Ovčarčinem.

Švachula však odmítl, že by se s El-Talabanim někdy takto setkal. „Taková schůzka nikdy neproběhla, nikdy jsem se s ním a Ovčarčinem takto nesešel,” odporoval. K jeho tvrzení se připojil i samotný Ovčarčin.



El-Talabani reagoval, že taková schůzka proběhla dokonce dvakrát. „Bylo to na Údolní ulici v galerii. Známe se, dělali jsme to všichni společně,” prohlásil podnikatel se statutem spolupracujícího obviněného.

Chtějí ze mě udělat monstrum, řekl El-Talabani

Ovčarčin se nechal slyšet, že se tvrzením El-Talabaniho, jež označil za lživá, nediví. „Tento člověk je těžce nemocný a zlý, také je závislý na prášcích. Říkám to ze své zkušenosti, co jsem s ním během let zažil, i s vědomím toho, že si odsedím to, co jsem s ním páchal,” poznamenal Ovčarčin.

Načež se v síni přihlásil o slovo opět El-Talabani a slovně na Ovčarčina zaútočil. „Proč tedy, když jsem tak nemocný a měl jsem špatné chování, jezdil Ovčarčin ke mně na návštěvy na Slovensko se svou rodinou a také na další dovolené? Všichni chtějí z mé osoby jen udělat monstrum, ze kterého jde strach,“ líčil rozohněně.

Ovčarčin připustil, že El-Talabaniho několikrát navštívil na Slovensku a byl za ním také v jeho thajské rezidenci, nicméně to bylo už kolem roku 2010. „Od té doby se změnil. Známe se od osmdesátých let a teď je to úplně jiný člověk,” řekl Ovčarčin.

U soudu svědčil také tehdejší starosta a nynější místostarosta Brna-středu Martin Landa (dříve za Žít Brno, nyní za ANO). Uvedl, že byl u zakázek členem výběrových komisí a účastnil se i otevírání obálek, nevybavuje si však nic nestandardního. Vše bylo podle něj v mezích zákona.

V případu údajného ovlivňování zadávání veřejných zakázek čelí obžalobě jedenáct lidí a dvě firmy. Švachula, který je podle obžaloby hlavou zločinecké organizace, jakoukoliv vinu nadále popírá. Státní zástupkyně Jana Vítková mu však už loni v září při čtení závěrečných řečí navrhla nejvyšší čtrnáctiletý trest odnětí svobody.