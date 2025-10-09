Matku kvůli dědictví týrala, urážela a trápila zimou. Dostala podmínku

  15:41
Svoji matku žena z Hodonínska kvůli sporu o dědictví po otci dlouhodobě ponižovala, fyzicky i psychicky napadala a vydírala. Hodonínský okresní soud jí za to vyměřil podmíněný tříletý trest s odkladem na čtyři roky. Žena se odvolala ke Krajskému soudu v Brně, ten však její odvolání zamítl. Trest tak platí.
ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Vyhrocený spor se týkal dvougeneračního domu, kde důchodkyně žila společně s dcerou. Podle obžaloby dcera od poloviny roku 2021 do podzimu 2022 svoji matku po smrti jejího manžela psychicky i fyzicky týrala a zdůrazňovala svůj nárok na dům v rámci dědictví.

Napětí v rodině ještě vzrostlo poté, co matka převedla svůj podíl na domě na druhou dceru. Její zhrzená sestra seniorku podle spisu pravidelně urážela, říkala jí, že dům je jen její, zatímco ona je zlodějka a bezdomovkyně, které v domě nic nepatří a měla by se odstěhovat pod most. Kromě toho na ni křičela urážlivé výrazy jako „zaplať, paraziti, fuj, hnus, magoři, taťka to vidí“.

Nestarala se o nemocnou matku, která zemřela. Za vraždu si odsedí 17 let

„Obžalovaná byla zlá, hrubá a panovačná, kdy se neustále snažila přes zákaz poškozené vetřít do jejího bytu, teatrálně telefonovala za dveřmi a do telefonu křičela ‚my to prodáme, nastěhujeme sem cigány‘, kdy tak poškozenou psychicky vydírala, aby dosáhla jejího odchodu z domu,“ citoval v srpnu server Novinky.cz obžalobu.

Za dlouhodobé týrání matky, se kterou sdílela společnou domácnost, potrestal hodonínský okresní soud ženu podmíněným tříletým trestem s odkladem na čtyři roky. Proti němu se sice obhajoba odvolala ke Krajskému soudu v Brně, ten však námitky neuznal a v červencovém usnesení odvolání zamítl. Připomněl, že obžalovanou neusvědčila jen výpověď poškozené matky, ale i záznamy z kamer, které do bytu nainstalovala druhá dcera, aby matku chránila.

Vinu se žena snažila hodit na sestru

Zmapované tak například bylo i to, že dcera začala své matce vypínat plyn, aby ji trápila zimou. Když seniorka od druhé dcery obdržela elektrický přímotop, vypínala i elektřinu. Opakovaně se také stávalo, že se seniorka nemohla dostat do domu, protože dcera záměrně nechávala klíč v zámku. V některých případech musela zasahovat i policie.

Obžalovaná dcera se hájila mimo jiné tím, že naopak skutečné rodinné potíže působila její sestra. Tuto verzi ale podpořil pouze manžel obžalované, u něhož se podle soudu dokazování ukázalo, že se vůči manželčině matce také choval nevhodně.

„Týrání nemusí mít povahu jen fyzického násilí, ale může spočívat v působení fyzických útrap, přičemž bylo prokázáno, že tohoto jednání se obžalovaná dopouštěla po delší dobu. Čin spáchala s rozmyslem, po předchozím uvážení a z pomsty vůči své matce, osobě vyššího věku,“ uvedl v červencovém usnesení vedoucí senátu Daniel Krátký.

