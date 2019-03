Starý poletí, budou prachy, řekl svědkovi muž viněný ze shození podnikatele

Spis uvádí, že osmadvacetiletý Kopriva manžela své milenky vylákal v listopadu 2017 do lomu Hády na kraji Brna. Tam se ho snažil shodit ze srázu, Divoký se však udržel na jeho okraji.

Podle obžaloby likvidaci movitého podnikatele, jenž spoluzaložil síť erotických podniků Moulin Rouge. naplánoval s Grycovou, která mu údajně slíbila odměnu 50 milionů. Žena si totiž smrtí exmanžela měla přijít na základě závěti na velké peníze, od začátku procesu však tvrdí, že to nemá logiku.

Shození ze skály podle všeho nebyl jediný způsob, jakým se Kopriva plánoval Divokého zbavit. Kriminalisté totiž v jeho mobilu a počítači dohledali, že si asi šedesátkrát vyhledával účinky metanolu.

Potřeboval otrávit nějakého chlapa, popisoval svědek

„S Pepou Koprivou jsem chodil na základní školu. Jednoho dne se u mě stavil a chtěl metanol, protože potřeboval otrávit nějakého chlapa. Tvrdil, že je to bývalý jeho přítelkyně, který je ve vatě. Pepa je jednoduchý, sám by nic podobného nevymyslel,“ vyprávěl u krajského soudu jeden z předvolaných svědků.



Soud předvolal i muže, který Koprivu potkal na oslavě pár měsíců před tím, než Divokého shodil ze skály. „Na oslavě narozenin mně říkal, že chce, aby s ním Grycová otěhotněla. Říkal jsem, že má manžela. A Kopriva na to odpověděl, že se o ni postará a starý poletí. Pořád se chlubil, že bude mít prachy,“ povyprávěl muž, který navíc tvrdí, že noc před činem z 3. na 4. listopadu strávil s Grycovou.

Zatímco na minulé jednání soud předvolal jako svědka omilostněného vraha Jiřího Kajínka, v pátek vypovídal další muž potrestaný za podobný čin. Tentokrát šlo o Martina Vlčka, který dostal deset let za to, že v září 2016 podle verdiktu zastřelil svého známého ve vlaku jedoucího z Brna do Adamova.

S Koprivou se seznámil ve vazební věznici v Olomouci, kam převezli i Grycovou. Tu ale umístili do cely v jiné budově. Podle Vlčka si dvojice ukazovala srdíčka a jiné podobné věci.

„Její cela se nacházela pod střechou. Viděli jsme její okno ze dvora,“ uvedl Vlček. Vyprávěl také, jak se mu Kopriva svěřil, že mají s Grycovou opravdu blízký vztah a ukazoval dopisy, které své milované psal.

Nešlo o zamilovanost, tvrdí psycholožka

Grycová záhy uvedla, že to není pravda. „Nic jsem na nikoho neukazovala. Okna jsme měli obehnaná drátem, z dvorku do nich nemohlo být vidět,“ zlobila se obžalovaná žena.

Od začátku procesu tvrdí, že neměla důvod bývalého manžela kvůli majetku zabíjet, protože sama vlastní několik nemovitostí a podniká. S Divokým má navíc syna, na kterého podnikatel platí patnáct tisíc korun měsíčně a dalších osmnáct tisíc jí posílal za práci v jedné z firem.

Divoký totiž spoluzaložil také distribuční či realitní společnost. Dále vlastní pozemek na Seychelách, kde je v plánu developerský projekt, který cenu parcely znásobí.

Jaký vztah měla Grycová s Divokým a následně s Koprivou, zjišťovala zkušená soudní znalkyně a psycholožka Beata Nour Mohammadi. Dříve například zkoumala duševní stav Kevina Dahlgrena, který v květnu 2013 vyvraždil v Brně čtyřčlennou rodinu.

Ani psycholožka nenašla pádný důvod, který byl vedl Grycovou k tomu, aby se zbavila bývalého manžela. „Měli mezi sebou pracovně pragmatický vztah. Manžel jí posílal slušnou částku peněz,“ konstatovala Mohammadi.

Ani ve vztahu s Koprivou podle psycholožky nešlo ze strany Grycové o velkou zamilovanost. „To spíš obžalovaný ke své partnerce vzhlížel a byl na ni závislý,“ uvedla Mohamadi. Koprivu už dříve jeho známí u soudu popsali jako hochštaplera, který prosázel velké peníze a podvedl několik lidí.

Soudce Miloš Žďárský další jednání odročil. Kdy padne rozsudek, zatím není jasné. Obhájce Robert Grund, který zastupuje Grycovou, požaduje, aby se soud včetně znalců podrobně seznámil s elektronickou částí spisu, který obsahuje video a audio nahrávky pořízené Koprivou. Na nich podle advokáta vystupuje s úplně jinou ženou, se kterou probírá jejich společnou budoucnost a hovoří o likvidaci Divokého.

U soudu jako svědek vypovídal i Jiří Kajínek: