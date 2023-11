Přehrávání odposlechů expolicisty bylo zmatené, soudce se zlobil na žalobkyni

Machala se hájí, že šlo o úkolování informátora, a to úředníka městské části Brno-střed Petra Kosmáka. Ten jej údajně navedl na Pavla Hubálka, kterého právě bývalý kriminalista v roce 2018 zatkl za kšeftování s městskými byty.

„Kde seš teď? Že bychom ti sdělili čerstvé novinky,“ řekl Machala v jedné z nahrávek do telefonu Kosmákovi. Později mu volal, jestli se nechce zúčastnit domovní prohlídky u Hubálka. „Myslel jsem na tebe, že by tě to možná zajímalo,“ podotkl expolicista.

U soudu už dříve Kosmákovo zapojení vysvětloval tím, že byl takzvanou nezúčastněnou osobou, a nespatřoval tak na tom nic nezákonného.

Kosmák, který byl později nepravomocně odsouzen za manipulaci s veřejnými zakázkami v kauze Stoka, však mnohokrát nedokázal držet jazyk za zuby a spoluprací s policisty ohledně městských bytů se chlubil před některými známými, kolegy v práci nebo rodinou.

„Včera přijeli Laďa a Jitka (obžalovaná dvojice - pozn. red.) a řešili to. To bude veselo, to zas budou historky,“ líčil Kosmák do telefonu jednomu ze svých známých. Někomu zase vykládal, že půjde s Machalou na domovní prohlídku k Hubálkovi nebo že se v Brně kšeftuje s městskými byty.

To jsou významné mezery, vadilo soudci

Jenže ne všechny odposlechy bylo možné ve středu u soudu přehrát. Některé totiž nebyly na disku uloženém ve spisu, u části z nich navíc byla chyba v časech i jménech, které si volaly. „Vyhodnocujeme to podle uší, je možné, že jsme někde udělali chybu. Je možné, že je to jinak,“ přiznala státní zástupkyně Petra Lastovecká.

„Takže je to omyl?“ zeptal se soudce Chochola Lastovecké, která jen rozhodila rukama na znamení, že neví. U soudu tak zazněl úplně jiný odposlech, než chtěla. Ten, na jehož přehrání naopak trvala, zase nebyl na disku. „To je další, co chybí. To jsou významné mezery, paní státní zástupkyně,“ zlobil se soudce.

Problémy se opakovaly, když při přehrávání vyšlo najevo, že ne každý hovor se odehrával mezi Machalou a Kosmákem, jak bylo uvedeno. Machalův advokát Pavel Hála se okamžitě ohrazoval, že na záznamu není jeho klient. S tím souhlasil i soudce, protože jiný hlas rozpoznal.

„Máme v tom čase ještě něco jiného?“ otázal se asistentky, která záznamy pouštěla. „Ani ty časy neodpovídají,“ povzdechl si Chochola už poněkolikáté.

Městský soud už před rokem uznal Machalu vinným a uložil mu krom jiného peněžitý trest. Odvolací soud ovšem jeho rozhodnutí zrušil, mimo jiné pro velké množství procesních chyb a absolutní nepřezkoumatelnost. Případ se tak vrátil zpět na stůl Jaroslavu Chocholovi.