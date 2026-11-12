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Ubodala muže 158 ranami, jiného shodila z mostu. Dostala výjimečný trest a detenci

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  11:32aktualizováno  12:19
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Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem...

Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem vraždy. Obžalovaná Lucie Hrdová podle spisu na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Hrozí jí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. (6. října 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem...
Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem...
Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem...
Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem...
5 fotografií
Krajský soud v Brně dnes uložil třiatřicetileté Lucii Hrdové za loňskou vraždu a dřívější pokus o vraždu na Znojemsku výjimečný trest 22 let vězení. Po jeho odpykání poputuje do zabezpečovací detence.

Žena podle rozsudku na ubytovně v Jevišovicích zasadila milenci nejméně 158 ran nožem. Už předtím se pokusila usmrtit jiného muže, kterého shodila z mostu. Obžalovaná se doznala. Rozhodnutí není pravomocné, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Obhajoba navrhovala jen zabezpečovací detenci.

„Zdá se to až k nevíře, že do lidského těla se dá zasadit tolik ran,“ řekl soudce Michal Zámečník. Uvedl, že všechny rány šly do živého těla a že muž neskutečně trpěl. „Mohla to kdykoliv zastavit,“ řekl soudce.

Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem vraždy. Obžalovaná Lucie Hrdová podle spisu na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Hrozí jí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. (6. října 2026)
Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem vraždy. Obžalovaná Lucie Hrdová podle spisu na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Hrozí jí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. (6. října 2026)
Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem vraždy. Obžalovaná Lucie Hrdová podle spisu na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Hrozí jí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. (6. října 2026)
Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem vraždy. Obžalovaná Lucie Hrdová podle spisu na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Hrozí jí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. (6. října 2026)
5 fotografií

Hrdová podle obžaloby loni 7. listopadu v pokoji jevišovické ubytovny opakovaně napadla muže kuchyňským nožem. Zasadila mu nejméně 158 bodných a řezných ran do různých částí těla včetně hlavy, hrudníku a končetin, muž zemřel na vykrvácení a vzduchovou embolii.

Nešlo o její první čin. Hrdová podle obžaloby už 1. června pod záminkou pořízení selfie přiměla jiného muže, aby se s ní posadil na zábradlí mostu. Následně ho srazila do několikametrové hloubky a po pádu, kdy se zranil, ho ještě fyzicky napadla. Poškozený utrpěl vícečetná zranění, žalobkyně čin kvalifikovala jako pokus o vraždu.

„Každý den toho hodně lituji, že jsem vzala svému kamarádovi život. Lituji toho, každý den mi to připadá jako zlý sen, ze kterého se nemůžu probrat. Moc mne to všechno mrzí,“ řekla dnes Hrdová.

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Obžalovaná dříve popsala, že se zavražděným znali asi tři čtyři měsíce. Ten den se potkali v parku, kde jí řekl, ať jde k němu do bytu, kde je teplo. V bytě si podle ní pouštěli písničky, pili pivo a slivovici. Uvedla, že imaginární kamarádka ji pak navedla k tomu, aby muže zabila nožem, který tam zahlédla.

„Když jsem mu udělala felaci penisu, vzala jsem nůž a začala ho řezat přímo do penisu. Bodala jsem ho do stehna, do krku, do tváře, do hlavy. Nepamatuji si, že bych ho bodla tolikrát, nevím, jak dlouho to trvalo, přišlo mi to jako chvíle. Bylo to hrozné, omlouvala jsem se mu. Zacpávala jsem mu pusu, aby to nikdo neslyšel. Já byla v šoku, co jsem to udělala,“ popsala dříve žena.

6. října 2026

KRIMI

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Podle dřívějšího vyjádření znalkyně z oboru sexuologie Petry Sejbalové obžalovaná vykazuje příznaky sexuálního sadismu. Už v pubertě podle znalkyně shodila z mostu svoji spolužačku. Kvůli vysoké míře recidivy doporučila umístit ženu do zabezpečovací detence.

Znalkyně z oboru psychiatrie a psychologie uvedly, že žena trpí smíšenou poruchou osobnosti, která ale nemá vliv na její rozpoznávací schopnosti. Poukázaly především na její agresivitu a impulzivitu.

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