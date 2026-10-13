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Holčičku nechali napospas infekci. Soud potrestal rodiče za utýrání novorozence

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  13:14

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Žena čelí obžalobě, že spolu s bývalým přítelem utýrala svou novorozenou dceru. (11. února 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Krajský soud v Brně v úterý potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence z února 2024. Matce uložil za týrání svěřené osoby osm let vězení, otci šest let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu své novorozené dcery, nezajistili jí lékařskou péči a ani ji neregistrovali u dětského lékaře. Oběma obžalovaným hrozilo až 12 let vězení.

Rozhodnutí není pravomocné, obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání. Žalobkyně Iveta Eichlerová byla s rozhodnutím soudu spokojená, obhájci se médiím odmítli vyjádřit.

Obžalovaní mají podle rozsudku také zaplatit zhruba čtvrt milionu korun jako nemajetkovou újmu šesti příbuzným dětem. Stíháni jsou na svobodě, žena je v současnosti opět těhotná.

Novorozená holčička trpěla hladem i bolestí, k lékaři ale nešli. Pár viní z utýrání

Holčička se narodila 31. ledna 2024 a zemřela 13. února. Matka opustila porodnici s dcerou zhruba tři hodiny po porodu, aniž by dítěti byla poskytnuta náležitá zdravotní péče. Kvůli nevyvinuté imunitě holčička následně onemocněla zánětem plic a srdce, trpěla hladem, žízní a silnými bolestmi způsobenými mimo jiné rozsáhlými opruzeninami.

Podle rozsudku se rodiče o novorozence řádně nestarali prokazatelně od 9. února, kdy už na něm byly zdravotní změny viditelné. Po porodu dívka vážila přibližně tři kilogramy, v den úmrtí měla o 900 gramů méně, ztratila tedy zhruba třetinu své hmotnosti.

Žena čelí obžalobě, že spolu s bývalým přítelem utýrala svou novorozenou dceru. (11. února 2026)
Muž čelí obžalobě, že spolu s bývalou přítelkyní utýral novorozenou holčičku. (11. února 2026)
Žena čelí obžalobě, že spolu s bývalým přítelem utýrala svou novorozenou dceru. (11. února 2026)
Muž čelí obžalobě, že spolu s bývalou přítelkyní utýral novorozenou holčičku. (11. února 2026)
4 fotografie

Nemoc dítěte se v posledních dnech výrazně projevovala na kůži v podobě červených skvrn a silných opruzenin, protože mu rodiče neměnili plenky. Přesto nevyhledali lékaře. „Teprve v den úmrtí zavolali záchrannou službu, když nezletilá modrala a nemohla dýchat. Přivolaná zdravotnická záchranná služba už ale ani přes poskytnutou odbornou pomoc nemohla smrti zabránit,“ uvedla soudkyně Hana Kurfiřtová.

Podle soudkyně nešlo o úmysl, ale o nedbalost. Zdůraznila, že holčičku oba obžalovaní nechali zcela napospas infekci. „Nikdo to neřešil. Stačilo se přece jen zvednout a jít k lékaři. Bylo to řešitelné,“ dodala soudkyně.

Státní zástupkyně Iveta Eichlerová rozhodnutí soudu přivítala. „Pokud jde o obžalobu, ta je s rozhodnutím soudu spokojená, neboť soud v plném rozsahu vyhověl podané obžalobě. Oba obžalované uznal vinným zvlášť závažným zločinem týrání svěřené osoby, které vedlo v konečném důsledku ke smrti poškozené nezletilé. Pokud jde o tresty, i tam jsem spokojená, byť soud v případě obžalované dokonce uložil trest vyšší, než jsem původně navrhovala. Nicméně s ohledem na všechny okolnosti případu uložil tresty nepodmíněné a relativně přísné,“ uvedla žalobkyně.

11. února 2026

KRIMI

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Holčičku nechali napospas infekci. Soud potrestal rodiče za utýrání novorozence

Žena čelí obžalobě, že spolu s bývalým přítelem utýrala svou novorozenou dceru....

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