Manželé v exekuci pustili policistům v domě plyn, zažehnout ho nezvládli

13:47 , aktualizováno 13:47

Soud začal řešit případ manželů, kteří se v domě v Kobylí na Břeclavsku zabarikádovali před exekutory a policisty. Pak vyhrožovali, že pokud budou muset bydliště opustit, vyhodí ho do povětří. Ženě hrozí osm let vězení, muži za pokus o vraždu až 20 let, případně výjimečný trest.