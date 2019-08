Soud odmítl žalobu Dětí Země na stavbu nového nádraží v Brně

Děti Země čekaly s podáním žaloby na nejzazší možný termín a podaly ji 27. února, termín však uplynul 25. února. Rozhodnutí Jihočeského kraje o územním rozhodnutí bylo totiž doručeno už 25. prosince, a nikoli první pracovní den po tomto datu. Spolek o tom informoval na svém webu.



„V této žalobě jsme kritizovali absenci závazného stanoviska na ochranu krajinného rázu a nezákonnost závazného stanoviska na ochranu před hlukem, neboť se opírá o nekvalitní hlukovou studii z roku 2012, která účelově podceňuje vyšší intenzity hluku v okolí tratí, zejména v Židenicích, a ještě nelogicky zohledňuje starou hlukovou zátěž,“ přiblížil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.



Kdy se začne stavět, stále není zřejmé. V polovině června ministr dopravy Vladimír Kremlík (ANO) na tiskové konferenci v Brně odmítl sdělit jakýkoli termín a pouze uvedl, že priorita je přestavba nádraží Brno-Židenice.

Hlavní nádraží se má stavět ve variantě, která nepočítá se zaústěním chrlické trati do budoucího severojižního kolejového diametru, tedy podzemní železnice, která má spojit sever a jih Brna.

Cena má činit podle studie proveditelnosti 43 miliard korun. Diametr přitom požadovalo brněnské i jihomoravského zastupitelstvo. Jak by měla podzemní dráha vypadat, bude nyní ve studii proveditelnosti řešit Kancelář architekta města Brna, rozhodli o tom před týdnem radní. Bude řešit i to, zda to má být železnice, klasické metro či tramvaj.

Jelikož novodobé spory o polohu nového nádraží se táhnou přes 15 let a s odsunem nádraží se počítalo desetiletí, nádraží dlouho chátralo.

To se nyní mění a na konci letošního roku bude mít za sebou miliardové opravy a v létě se začalo i s první etapou kompletní rekonstrukce nádražní budovy.