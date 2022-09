Boxer obžalovaný z vraždy psychózu neměl. Oběť pochovali v šatech na svatbu

Třicetiletý boxer podle obžaloby zbil nářadím a následně upálil v autě mladého muže u garáží ve Slatině. Mladík měl podle své matky před svatbou. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská ve čtvrtek během líčení přečetla její výpověď.

„S přítelkyní měl naplánovanou svatbu. U mě doma visel jeho nový svatební oblek, který jsem pak odvezla na pohřební službu. Poté, co mi nedávno zemřel manžel, mi byl syn velkou oporou. Nejvíc mě mrzí, že nějaký bezejmenný darebák vzal synovi možnost realizovat všechny jeho plány. Ať u soudu dostane co nejpřísnější trest, ale ani trest smrti mi syna nevrátí,“ vypověděla na policii matka.

Z druhého dne hlavního jednání vyplynulo, že Banongo si den před vraždou, tedy v pátek 30. července loňského roku, přišel do bazaru v Židenicích vypůjčit dodávku. „Tehdy mi přišel normální,“ vypověděl u soudu prodavač z autobazaru.

Auto si chtěl Banongo odvézt už ve čtvrtek, tehdy tam ale nebylo. Prodavač mu ho proto půjčil až v pátek, následující den jej pak měl muž vrátit.

Když se tak nestalo, přijel si v sobotu pro dodávku majitel autobazaru, protože ji potřeboval na odtah. Banongo ale volal, že mu došla nafta a vůz byl odtažen.

Později majiteli volal prodavač, že se boxer vrátil do bazaru a tvrdí, že uplatil odtahovku, aby dodávku přivezla zpátky. Muž se proto v džípu vydal za nimi do bazaru.

„Banongo byl uřícený, zpocený a velmi špinavý. Vypadal, jako by uběhl maraton,“ vypověděl prodavač. Banongo se poté podle něj v bazaru bez optání vysprchoval a na jeho popud špinavou sprchu uklidil. „Choval se tam jako doma,“ poznamenal svědek.

Po příjezdu majitele se prodavač vrátil do kanceláře. Najednou mu ale přestal fungovat internet a bezpečnostní kamera. Šel proto do garáže zjistit, co se děje.

„Na vozíku uvnitř jsem našel nachystaných asi deset starých autobaterií. Byly zakryté mou bundou, ve které jsem přišel do práce a nechal ji na svém skútru,“ zdůraznil zaměstnanec.

Nejsem zloděj, hájil se

V garáži se potkali všichni tři - prodavač, majitel a Banongo. Ten se začal okamžitě hájit, že není zloděj a ochotně začal vracet baterie na místo, přesně věděl kam.

„V ten moment mi došlo, že klíče od mercedesu, které zmizely v pátek a nemohl jsem je najít, vzal Banongo, když jsem mu půjčoval dodávku,“ řekl prodavač. Původně měly být klíče v garáži.

Banongo chtěl poté bazar opustit, namířil si to přímo ke zmíněnému mercedesu. Majitel se auto rozhodl džípem zablokovat, při tom boxera nachytal sedět uvnitř s pohřešovaným klíčem v ruce.

„Však se na něj můžu podívat, když je auto na prodej,“ prohlásil tehdy podle majitele auta Banongo. Vůz ale na prodej nebyl.

Majitel řekl, že následně Banonga žádal, aby z auta vystoupil. „Hned poté mi dal ránu pěstí na levou tvář a ucho,“ vylíčil soudu. Banongo mu z ruky vyrval klíče od džípu a odjel. Majitel pak volal na prodavače, aby zavolal policii.

„Poté mi ještě Banongo několikrát volal, že chce auto vrátit,“ doplnil prodavač. To už ale nestihl, po automobilové honičce zadrželi ujíždějícího boxera policisté.

Napadený majitel později zjistil, že mu Banongo úderem způsobil otřes mozku. Měl také pohmožděnou čelist a tři roztříštěné zuby.

Toxickou psychózu znalec vyloučil

Banongo se už první den hájil, že si vzal trojnásobnou dávku pervitinu než obvykle, byl v transu a na nic si nepamatuje. Ve čtvrtek však u soudu vypovídali kromě svědků také soudní znalci, kteří jeho tvrzení zpochybnili.

U obžalovaného nezjistili žádnou významnou duševní poruchu. „Ani žádné příznaky toxické psychózy,“ řekl psychiatr Petr Meduna. Obžalovaného popsal jako impulzivního člověka, který nebere v potaz důsledky svých činů.

Meduna také prohlásil, že lidé pod vlivem pervitinu si udržují poznávací schopnosti. Droga akorát může ovlivnit ovládací schopnosti uživatele, což se projevuje například ztrátou zábran. Banongo si tedy podle něj byl svých činů vědomý.

Že si nepamatuje upálení oběti v autě, ovšem znalci nevylučují. Spíš než účinek drog by se ale podle nich jednalo o sebeobranný mechanismus jeho mysli, která by vytěsnila traumatické události z paměti.

Znalci dále prohlásili, že boxerova resocializace ve společnosti je možná za předpokladu, že bude spolupracovat. Podle svědectví jeho přítelkyně se ještě před vraždou přihlásil na odvykací léčení, kam měl původně nastoupit v pondělí po vraždě.

„Jeho postoj k abstinenci je velmi naivní, neuvědomuje si její náročnost,“ uvedl soudní znalec z oboru psychologie. To se podle něj ale může v budoucnu změnit.

Banongo je obžalovaný z několika trestných činů včetně vraždy a loupeže. Soudkyně líčení odročila na 18. a 19. září, kdy se má líčení uzavřít.