Ukazoval jsem mu, jak se bránit, hájí se bezdomovec souzený za ubití kamaráda

Kubový měl dlouhodobý problém s alkoholem, kvůli kterému se s ním rozvedla první manželka. Druhou, nyní už také bývalou, manželku minulý rok v lednu fyzicky napadl, po čemž musel odejít z domova.

S napadeným mužem před zářijovým incidentem trávil čas, společně chodili shánět cigarety a víno. „Napadl jsem ho proto, že jsem mu ukazoval, jak se má bránit, protože ho pořád někdo napadal. Občas jsme se hádali, ale ten den ne. My jsme spolu vycházeli. Svého kamaráda bych přece neubil k smrti, já ho na ulici potřebuju,“ řekl Kubový ve výpovědi pár dní po útoku.

Při pondělním jednání Krajského soudu v Brně ovšem fakt, že kamaráda napadl, popřel. Zároveň pořád opakoval, že ztratil kontakt se světem. „Teď si nemůžu nic vybavit. Jsem v panice a tomu, co se mi odehrává v mozku, prostě nerozumím. Neudělal jsem to, co jsem měl udělat,“ prohlásil.

Za ubití známého mu hrozí osm až šestnáct let ve vězení, pozůstalá po oběti po něm navíc žádá uhrazení pohřbu za 35 tisíc korun.

Soudní znalec Jan Šneler upozornil na alkoholovou závislost obžalovaného. „Pobyt obviněného na svobodě by se mohl stát znovu nebezpečným, pokud by plnohodnotně neabstinoval,“ uvedl Šneler z psychiatrického oddělení Vojenské nemocnice Brno. Hlavní líčení soudu bude pokračovat 21. září.