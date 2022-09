Byl jsem v tranzu, tvrdí bývalý boxer souzený za ubití a upálení muže

Banongo, jehož eskorta přivedla v poutech, vypověděl, že byl pod vlivem drog, část skutku si ani nepamatoval a dozvěděl se o něm až ze spisu. Soudkyně Dagmar Bordovská dnes plánuje vyslechnout obžalovaného a svědky, odpoledne i ve čtvrtek ráno jsou v plánu znalci.

Bývalý boxer Banongo má afrického otce a českou matku. U soudu vypověděl, že má problémy s drogami a v osudný den byl pod vlivem pervitinu.

Řekl, že u garáží rozebíral auto, ale muž ho vyrušil. „Začal jsem si hrát se zámkem jedné z garáží, aby to vypadalo, že tam vlastním garáž. Asi jsem ale trefil přímo tu jeho. Ptal se mě, co tam dělám,“ uvedl.

Dále obžalovaný vypověděl, že ho dotyčný udeřil a křičel na něj, že je zloděj. Poté Banongo přiznal, že muži podkopl nohy, dostal ho na zem a mlátil ho nářadím do hlavy. Tvrdí ale, že si nepamatoval, že tělo dal do auta a vůz zapálil. „Zjistil jsem to, až když jsem se seznámil se spisem. Byl jsem tehdy zmatený a v tranzu,“ pronesl obžalovaný, který si tehdy vzal více dávek pervitinu.

Dále potvrdil potyčku v autobazaru a krádež jeepu. „Zběsilou jízdou jsem mohl někoho ohrozit, ale už to nevrátím. Aspoň se nestalo nic horšího,“ poznamenal Banongo. Doplnil, že měl toxickou psychózu s neustálým pocitem, že ho někdo sleduje. Dřív se prý s ničím takovým nesetkal.

Loni koncem července podle obžaloby ukradl auto, motorku a další vůz a v provozovně těžce zranil prodavače. Potom odjel ke garážím, kde chtěl vůz rozebrat. U garáží nastala potyčka s mužem, kterému Banongo podle obžaloby zasadil do hlavy několik ran nářadím. Pak ho naložil do auta, odjel na jiné místo a vůz zapálil. Oběť uvnitř zemřela.

Banongo z místa utekl, později ještě napadl pracovníka autobazaru, odkud ukradl jeep. Po autě začala pátrat policie i za pomoci vrtulníku. Muž před policií ujížděl, nakonec ho však dopadla.

U soudu se Banongo kromě vraždy zpovídá i z loupeže, neoprávněného užívání cizí věci, ublížení na zdraví, výtržnictví a pokusu o krádež a poškození cizí věci.