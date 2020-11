Spotřeba sirek klesá i kvůli trendu omezování kouření, říká šéf firmy Solo

„Solo není v Sušici, ale v Brně?“ Jak často tuhle otázku slyšíte?

Velmi často. (úsměv) Většina z nás, kteří jsme zažili aktivně dobu před listopadem 1989, máme značku zafixovanou jako Solo Sušice, ale mladší ročníky si to už tak nespojují.

Když výrazně poklesla spotřeba klasických zápalek, firma ukončila v roce 2008 výrobu, prodala stroje do Indie a transformovala se na obchodní společnost. Dnes máte sídlo na Cejlu v Brně, sklad v Praze. Nestálo za to o více než 180letou historii víc bojovat?

Technologie už byla bohužel ve stavu, kdy bylo nutné do udržení efektivní a produktivní výroby investovat obrovské částky, vždyť nejmladší stroj pocházel z roku 1974. Také energetická náročnost byla extrémní. Při výpočtech návratnosti, s přihlédnutím k dlouhodobému a stále pokračujícímu celosvětovému trendu klesání spotřeby zápalek, se ukázalo, že nejrozumnější řešení bylo naši technologii zodpovědně prodat a výrobu ukončit. Čistě prodejem to pro nás však neskončilo, pokračování výroby, byť v zahraničí, jsme se i nadále snažili podpořit.

Do Indie jste předali i know-how?

Vzhledem k originálním technologiím, které se v Sušici vyvíjely dlouhá desetiletí, jsme indické firmě nabídli i v tomto ohledu pomoc a poslali tam naše lidi, aby pomáhali při instalaci, rozjezdu a provozu výroby. Strávili tam téměř rok. Značka i výrobky samozřejmě existují a žijí v Česku svým „novým“ životem. A myslím, že úspěšně. Třeba i mnoho velkých německých značek už dávno v Německu nevyrábí a nikdo se nad tím nepozastavuje.

V co přesně se tedy proměnila firma Solo Matches and Flames?

Vyčleněním části podniku bývalého Solo Sušice vznikla jeho dceřiná společnost v roce 1997, o dvanáct let později se sídlo přesunulo do Brna. Obrat Solo Matches and Flames po ukončení výroby poklesl z přibližně 180 milionů korun za rok na dnešních 55 až 60 milionů, kde se i stabilizoval. Dnes má firma místo 180 zaměstnanců, sedm spolupracovníků a je výrazně ziskovější než v době útlumu výroby zápalek.

Je pravda, že za výrazným poklesem spotřeby zápalek stál dovoz a obliba levných zapalovačů?

Částečně ano, protože tato tendence určitě platila od 80. let do řekněme začátku tohoto tisíciletí. Potom se k tomu přidal i velmi výrazný trend omezování kouření, kdy najednou nebylo zapotřebí tolik sirek ani zapalovačů. Podobně na tom byly třeba plynové sporáky na bombu, dnes už má většina lidí elektrické varné desky. Na vesnicích už se téměř netopí uhlím, není třeba podpalovat kotle a určitě bychom našli i další důvody. Prodej zápalek průběžně meziročně klesá o pět až sedm procent.

Přes všechny změny pořád platí, že jste předním dodavatelem zápalek a plamenných výrobků v Česku i na zahraničních trzích?

V tuzemsku, čímž je v našem případě míněna Česká a Slovenská republika, jsme dominantní. Ve zdejších obchodech je téměř povinnost mít zápalky Solo s typickým klíčem, nůžkami či dýmkou na obalu. (úsměv) Zákazníci si je oblíbili.

Proč jsou vlastně tyto symboly na krabičkách?

Klíč je první motiv, který se začal používat na sušické zápalky ještě za dob monarchie, už někdy ve druhé půlce 19. století. Traduje se, že šlo o symbol bezpečnosti a spolehlivosti. Mimochodem jde o nejstarší registrovanou ochrannou známku v České republice. Co se týče nůžek a ostatních znaků, bohužel není známo, jestli měly nějaký konkrétní význam. Nicméně všechny jsou dodnes mezinárodně zaregistrované jako ochranné známky.

Zpět k výrobě. Jak velký je její objem? A co to zahraničí?

Představte si, že prodáme okolo 25 milionů krabiček zápalek ročně. A stále jsme firma, která vyváží i do zahraničí, přestože už to není taková škála zemí jako před revolucí. Po ní v reálném tržním systému došlo na to, že kalkulace exportních cen byla velmi podhodnocená a export byl prakticky prodělečný. Proto se výrazně upozadil. Přesto stále vyvážíme třeba do Spojených arabských emirátů, Dánska, Německa, Rakouska, Maďarska nebo Polska.

Mění se pro vás v tomto ohledu něco kvůli pandemii koronaviru, nebo jste snad pocítili jiný přístup zákazníků?

Situace není lehká a je zvláštní právě v nestandardním chování spotřebitelů i odběratelů, které je dané aktuální zdravotní a společenskou situací a atmosférou. Zpočátku byl problém s omezeným provozem některých hobbymarketů a s tím, že lidé celkově nakupovali méně. Potom se situace uvolnila, lidé si odpustili dovolené v zahraničí, takže zůstávali doma a opravovali a utráceli za jídlo. Samozřejmě že i mnohem více grilovali, takže zapalovali. Celkově v našem sektoru letošní rok zatím není horší, než byl ten loňský, ale bojím se, že druhé kolo korony přinese horší důsledky. Už teď vidíme, že si lidé radši odkládají peníze na „horší dobu“, takže klesá spotřeba. A co se týče zahraničí, tam je vše mnohem složitější. Obchod se nedá reálně dělat z kanceláře. A když není možné cestovat, nezbývá než udržovat současné vztahy a věřit, že bude líp.

Mezi vaše produkty patří kromě zápalek, zapalovačů a hasicích přístrojů i mucholapky či bionádobí. Jak se to stalo a jak se vám v tomto segmentu daří?

Loni se hledalo, co ještě přidat k původnímu sortimentu, jak se více přiblížit k zákazníkovi, jak zvednout obrat. Není to lehké, protože jsme přece jenom vnímáni jako firma spojená s ohněm a výrobky spojené s bojem proti škůdcům do tohoto oboru příliš nepatří. Naopak věříme, a výsledky tomu napovídají, že je budoucnost v ochraně našeho životního prostředí, a proto jsme do sortimentu pro zahradní párty zařadili bionádobí, které je snadno rozložitelné a nezatěžuje přírodu tak jako plastové.

Rozšířili jste nabídku také o další výrobky šetrné k životnímu prostředí. Plánujete se tímto směrem vydat i do budoucna?

Jak už jsem zmínil v předchozí odpovědi, záleží nám na přírodě, a proto upřednostňujeme především věci vyrobené ze dřeva – zápalky jsou téměř čistě přírodní produkt, nabízíme podpalovače ze dřeva a bio hmoty nebo právě dřevěné příbory a zmíněné bionádobí. Co se týče nových výrobků, určitě bychom rádi rozšířili produkty spojené s ohněm, grilováním a zahradními oslavami, ale vzhledem k současné situaci bych nerad prozrazoval něco, co bychom potom třeba nemohli nabídnout.